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الرئيسية | صوت وصورة | غياب الماء بالرحامنة

غياب الماء بالرحامنة

السبت 26 شتنبر 2020 - 15:34

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1 - مغبي السبت 26 شتنبر 2020 - 16:08
ما عليهم الا للهجرة الى لبنان ليستفيدوا من الماء المغربي
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2 - عمر السبت 26 شتنبر 2020 - 16:13
كريان الرحامنة بالدار البيضاء تابع للنفوس الترابي لجماعة سيدي مؤمن عمالة البرنوصي أما الرحامنة فهو إقليم تابع لجهة مراكش اسفي ليس به أي مشكلة في الماء
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