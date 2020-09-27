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كُتّاب وآراء
إهمال فضاء رياضي
الأحد 27 شتنبر 2020 - 14:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - dadda الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:00
علاش كديرو اسمية المشاريع مثل هذ الفضاء الرياضي وكتخسرو عليها المال العام وكتبذروه ايلى ماغادي تكملو شي مشروع بلا ماديروه من الاصل منهار حيثو ديور الشباب ومابقاو المدارس كيديرو لايسيس وملاعب القرب غير مجهزة بالسيف كثار الاجرام والملوثاتة العقلية كتلمخدرات ولا حسيب عليكم ولا رقيب ضاعو الفلوس وكليثو نصهم وضيعثو وليدات الفقراء بهذ الاهمال
2 - مراقب الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:28
قالك بغينا ردو الدار البيضاء مدينة ذكية هل بهذه العقلية في التسيير من طرف الاغبياء اللصوص المتواطئين مع كل ماهو قبيح من دواب وحميروبغال في الشوارع واحتلال الملك العمومي وعدم الصارمة في المراقبة وفرض الغرامات على كل واحد يعبث بالملك العام من حدائق وغيرها مع الاسف والحزن المدينة تحولت الى قرية يغزوها كل ماهو قبيح
3 - skafandri الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:38
مشاريع تصرف عليها ملايين الدراهم .. حدائق فضاءات ألعاب منتزهات مدارس مكتبات .. و بعد ذلك تترك للمجهول .. ميزانية الصيانة والتدبير بعد الإنجاز هي السر في دوام وتطور أي فضاء عمومي .. و شكرا
4 - moul الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:38
السلام عليكم
حداري يااخواني فلربمى بعض دآب مقاولات السكن اللدي لا هم لهم غير الربح على حساب المواطنين ان يقفزوا على هذا الفضاء والمتنفس للعديد من الشباب والمواطنين بصفة عامةرغم حالته المتردية .
فانصح الاخوة الذين يمارسون الرياضة في هدا المكن ان يجتمعوا لانشاء جمعية ويدافعون بكل ما يخول لهم القانون للحفاض على حقهم لممارسة الرياضة .
اما ادا بقية الحالة هكدا فغدا تطردون وتقام ابراج للسكن
واخيرا ارجوا ان اكون مخطئًا وتقوم السلطات وترمم هدا الفضاء للاخوة ليمارسوا الرياضة ويحافظون على صحتهم فنحن في حاجة لشعب سليم بكل ما تحمله هده الكلمة من معنى
وفق الله الجميع لخير هده الامة.
حداري يااخواني فلربمى بعض دآب مقاولات السكن اللدي لا هم لهم غير الربح على حساب المواطنين ان يقفزوا على هذا الفضاء والمتنفس للعديد من الشباب والمواطنين بصفة عامةرغم حالته المتردية .
فانصح الاخوة الذين يمارسون الرياضة في هدا المكن ان يجتمعوا لانشاء جمعية ويدافعون بكل ما يخول لهم القانون للحفاض على حقهم لممارسة الرياضة .
اما ادا بقية الحالة هكدا فغدا تطردون وتقام ابراج للسكن
واخيرا ارجوا ان اكون مخطئًا وتقوم السلطات وترمم هدا الفضاء للاخوة ليمارسوا الرياضة ويحافظون على صحتهم فنحن في حاجة لشعب سليم بكل ما تحمله هده الكلمة من معنى
وفق الله الجميع لخير هده الامة.
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