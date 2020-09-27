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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج عائلة مريض

احتجاج عائلة مريض

الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:04

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدالسلام الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:22
فى المغرب طلب الله ماتمرضش.ولا مرضتى اطلب الله الشفا وشد دارك.كاليك خايفين علينا من كوفيد.فوقاش صحتنا هماتكم يا كروش الحرام.الله ياخد الحق فى كل فاسد ومرتش بهذا البلد.اجمل بلد فى العالم بشاخ امنى.
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30
2 - ما فاهم والوا !!!! الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:31
انتم اخترتم هذه المصحة الخاصة عن اقتناع وطواعية وبدون إجبار !! قبل اﻻحتجاج تأكدوا من الوضعية اوﻻ ، ثم شيء من الصبر حتى تبان الحقيقة !! اما الفوضى الخلاقة هي سبب جميع الماسي ، وإن شاء الله لن يكون اﻻ الخير.
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-20
3 - minnesota الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:46
المستشفيات في المغرب بحال البطوار الا دخلتي غتخرج ميت
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5
4 - fadyy الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:48
لاحول ولاقوة الا بالله واش مات الظمير المهني واضمحلت الانسانية للاسف ها المصحة خاصة وكيف كيعتاقدو بعض الناس بلي هي افظل وفيها العناية على المستشفى العمومي وحبذا لو تدخلت السلطة لمعرفة حقيقة المريض ولاحسيب ولارقيب هو مايولد الحكرة والتهميش .....
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5
5 - مواطن من المغرب الأحد 27 شتنبر 2020 - 17:14
نحن الدولة الوحيدة التي تؤمن بفكرة تعددت الأسباب والموت واحد. أخطاء طبية قاتلة حصلت في المستشفيات العمومية والخاصة ولا سند قانوني لاهلهم للطالبة بحقهم..
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5
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