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كُتّاب وآراء
افتتاح شاطئ آسفي
الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عمي الأحد 27 شتنبر 2020 - 17:10
واش اللي عندو لبحر والشمس والسردين والليمون اوماطيشة غادي اتجيه شي كورونا.كورونا راها كتجي غير الهادوك اللي امخبيين فالمنازل اوخايفين من الموت.
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