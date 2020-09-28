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كُتّاب وآراء
ترويج السياحة في فاس
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 00:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - وليد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 00:37
بانو ليا هاد الناس كانهم في حياة عادية، عدم التباعد، المصافحة... راني مابقيت فاهم والو. واش كاينا كورونا او لا ماكايناش ؟
2 - ahmed الاثنين 28 شتنبر 2020 - 00:46
الترويج للسياحة في مدينة فاس العريقة التي تحولت بفعل الهجرات القروية إلى بؤرة كبيرة للإجرام.
الترويج للسياحة في زمن الحجر الصحي حيث حرية التنقل في خبر كان.
الترويج للسياحة في المكان والزمان غير المناسبين تمامًا.
والخلاصة أن كلفة هذا الترويج، أيًّا يكن من دفعها، ذهبت أدراج الرياح.
الترويج للسياحة في زمن الحجر الصحي حيث حرية التنقل في خبر كان.
الترويج للسياحة في المكان والزمان غير المناسبين تمامًا.
والخلاصة أن كلفة هذا الترويج، أيًّا يكن من دفعها، ذهبت أدراج الرياح.
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