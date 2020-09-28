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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مع جد الطفلة نعيمة

مع جد الطفلة نعيمة

الاثنين 28 شتنبر 2020 - 10:16

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1 - com الاثنين 28 شتنبر 2020 - 11:17
شوفو جيهة المشعودين ديال القبيلة والناس لي كيقلبو على الكنوز غيكونو هما مالين هاد الفعل الوحشي
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2
2 - مواطن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 11:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5
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