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كُتّاب وآراء
صدمة أمّ الطفلة نعيمة
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - casa ourzazte الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:30
تأترت بالفيديو تا جاتني البكية وخا انا قالبي قاسح
2 - وجدي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:33
رحم الله الطفلة والطفل عدنان.البعض يحاول لعب دور الضحية حين يقول أن قضية هذه الطفلة المسكينة لم تولى بنفس الإهتمام الإعلامي على أساس اللون والمغرب النافع والغير نافع.نحن نترحم على الجميع ونتأسف بنفس القدر.كل ما في الأمر أن قضية الشهيد عدنان لها وضع مختلف وتراجيديا خاصة.بفعل الفيديو السابق عن الجريمة وحيثيات أخرى.لا أحب الإصطياد في الماء العكر
3 - أمازيغي من سويسرا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:35
ان لله وان اليه راجعون . شيء عادي جدا خصوصا الأمازيغ مهمشين في المجالات كأننا في الصومال وليس المغرب الى متى سنبقى هادا الحال
تعليق غير لائق
-15
4 - مواطنه غيورة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:36
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يصبر كم.وياخذ حقكم وحق الطفله مسكينه. إن لله وإنا إليه راجعون
5 - الرباطي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:40
أحرق الله من أحرق قلبك أيتها الأم المكلومة. نسأل الله أن يثبت قلبك أيتها الأم المغربية.
6 - مرور الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:42
على الوالدين خلق ثقافة التحصين لدا الأطفال حتى يعرفوا كيف يتعاملون مع الوحوش حتى لا يقعون في شباكهم فهذا هو الحل كي لا تتكر هذه المآسات التي نسمع عنها والتي تدمي القلب.
7 - محمد الوطن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:49
ماشاء الله لاحول ولا قوة الا بالله.
رحمة الله على الطفلة نعيمة وجعلها من طيور الجنة.
الله إحد الباس الله إحد الباس.
لابد من مقاربة أمنية وثقافية للحد من مثل هذه الظواهر التي أصبحت كثيرة في هذا العصر
رحمة الله على الطفلة نعيمة وجعلها من طيور الجنة.
الله إحد الباس الله إحد الباس.
لابد من مقاربة أمنية وثقافية للحد من مثل هذه الظواهر التي أصبحت كثيرة في هذا العصر
8 - kartit الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:53
الويل للظالم ماذا سيقول أمام المحكمة الإلهية حيث الموازين القسط. إنا لله وإنا إليه راجعون
9 - طيبي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:10
يجب على كل الأباء والأمهات أن يكونوا أكثر حيطة وحذر تجاه أبنائهم وأن يعطوا لهم تعليمات صارمة وقيوة لأجل الافلات من يدي النصابين والحراميا ولا داعي للاستهانة بالأمر انا الذي اكتب لدي أطفال ولا اتركهم لوحدهم خصوصاً عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها هذا شيء أصبح من الواجب والحرص أشد الحرص على الأبناء من أجل الجلوس في البيت والكبار هم من يقومون بما يخص البيت من الخارج وشكرا
10 - يا ليت لو بيدي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:13
كم هو عظيم الحزن و الحسرة على الوالدين عندما يفقدان بالموت إبناً او بنتاً كباراً فما بالكُم بفقدانهم هم صغاراً . الله يسمح لنا من الوالدين . رب غفر لهما و ارحمهما كما ربياني صغيرا . البنت المتوفاة صغيرة لا إثم عليها والقلم مرفوع عنها كما الطفل المقتول في طنجة انهما شهيدان انهما في الجنة . لمعرفة كم هو الم الوالدان والحزن شديد الذي يعصر قلبيهما لفقدان احد فلذات كبدهما لَكُم في قصة حزن نبي الله يعقوب وحزنه الشديد على ابنه يوسف ظل يبكيه حتى فقد بصره من الحزن ابنه .
11 - مغترب في بلجيكا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:21
الله يرحمها ويجعلها من طيور الجنة ، والله يصبركم الميمة، فينكم الجمعيات لي كتقولوا الحق فالحياة وكدافعوا علی القتلة والمغتصبين ۔ اقولها بصوة عالي الاعدام الاعدام الاعدام
12 - Yahya الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:35
لاحول ولاقوة إلا بالله...الإعدام لمغتصبي الأطفال
هذشي ألمنا بزاف والله ولي ألمنا كثر هو عدم اكثرات المنابر الاعلامية الأخرى لهذا الخبر ...
هذشي ألمنا بزاف والله ولي ألمنا كثر هو عدم اكثرات المنابر الاعلامية الأخرى لهذا الخبر ...
13 - غدا القاك الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:40
إن كان هناك اختطاف واغتصاب لن يكون الفاعل الا من المنطقة ، أعني من نفس الدوار أو الدور المجاورة ، لابد أن هناك شخص أو أشخاص كانوا قريبين من بعضهم هاجروا من بعد اختفاء الضحية ، لابد أن سلوك أحدهم قد تغير كثيرا ، قد يكون انعزل عن الناس أو كثير البكاء عن الضحية أو قد تراه من الدين يبدون بحثا عن المجرم لكي ينالوا منه شخصيا ، هناك العديد من السيناريوهات الممكنة ! من بينها إمكانية بعض الرجال أو النساء بالفاعل أو الفاعلين .
أولا على المخزن أو العائلة بأن يستعملوا وسيلة البراحْ لإعلام الناس بالعواقب الوخيمة على جريمة التستر أو عدم الإدلاء بالشهادة ، يجب تمرير المعلومة أن عقوبة السجن في حق هؤلاء ستكون ثقيلة ، على البراحْ أن يقول لهم بأن يبادروا قبل فوات الأوان وأن ( الروح عزيزة عند الله ).
أنا متأكد أن هناك من سيتحرك إن شاء الله .
أولا على المخزن أو العائلة بأن يستعملوا وسيلة البراحْ لإعلام الناس بالعواقب الوخيمة على جريمة التستر أو عدم الإدلاء بالشهادة ، يجب تمرير المعلومة أن عقوبة السجن في حق هؤلاء ستكون ثقيلة ، على البراحْ أن يقول لهم بأن يبادروا قبل فوات الأوان وأن ( الروح عزيزة عند الله ).
أنا متأكد أن هناك من سيتحرك إن شاء الله .
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