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كُتّاب وآراء
مع عائلة الطفلة نعيمة
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - فهد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:45
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل خص إعادة النظر فهاد السخط لي رجعنا نشوفو يجب التصدي ل هاد المجرمين بيد من حديد الله يرزق الصبر والسلوان لأهل البنت و إن لله وإن إليه راجعون
2 - nisso الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:48
مساكن ربي يصبرهم ويعوضهم وربي يرحم نعيمة ... فين اواا غادا هاد البلاد مزال نفس القصة غادا تعاود وتعاود تنسى بغينا الاعدام لهاد المجرمين وميبردش لينا القلب راه حشومه وعيب هادشي خاص القانون يتغير راه البارح كان عدنان واليوم نعيمة غدا وبعدو الله يستر ممكن تكون بنتك ولا ختك ولا بنت خالتك ...
أكيد هدا لي قتل غير واحد من جيران والروح عزيزة عند الله ان شاء الله ايلقاوه قريب
أكيد هدا لي قتل غير واحد من جيران والروح عزيزة عند الله ان شاء الله ايلقاوه قريب
3 - الكنز كذوب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:49
الذين يبحثون عن الكنز مجرد كذب لهم أغراض أخرى فالكنوز هي المعادن والنفيس منها ويصعب على متخلف أن يجد معدن بدون آلة الكشف فكيف لم تخلفين أن يذبحوا طفلا ليعثروا على الكنز هذا راه الطنز!!!!!!!
4 - SAMSONET الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:52
حينما كتبت ان الشيطان قد استحوذ على كثيرا من المغاربة اشبعوني ديسلايك !
5 - سعيد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:52
اللهم ارحمها و اسكنها فسيح جنانك يا حب يا قيوم و أرزق أهلها الصبر والسلوان كما أطلب من آلله بأن ياخد الحق و القصاص من الجاني، اللهم عجل بالوصول إليه ولا تجعله يشعر بالحياة كما حرم الحياة على هذه الطفلة البريءة أمين يا رب العالمين.
6 - amazigh الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:02
Comment sa se fais Il a déclaré chez le gendarme ils son Dit Jusqu'à 24h c'est vraiment la honde ,Normalement dans 1h au 2h ya pas de filles chez les voisins faut la chercher partout ,Mais malheureusement les gendarmes von juste de l'argent ctout, Faut expliquer au gendarme eux mkhazniya vous êtes payé pour notre sécurité sil vous pas pour piégé les chauffards des véhicules et....
7 - marwa الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:08
نسأل الله أن يفضح هاذ المجرمين الحقيقين عدلا بهاذه الملاك البريئ
8 - الطاهر الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:14
انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا لعاءلة الضحية. ربما هدا الوحش وضع الضحية في هدا المكان اعتقادا منه ان يوهم الناس بانها ماتت طبيعيا...لهدا لم يدفنها.اتمنى ان يلقى عليه القبض في اقرب الاوقات ويحكم عليه اشد العقاب.
9 - ولد الشعب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:20
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمها واجعل متواها الجنة ولعائلتها الصبر والسلوان. واللهم انزل عقابك وعذابك على كل من أذى هذه الملاك نعيمة وانزله على كل السحرة والمشعودين الذين يؤذون أبنائنا
10 - Anas fes الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:38
أين أنت يا عصيد يا من يشجع الجريمة في البلاد . المشكل الحقيقي الموجود في بلاد هو أصحاب حقوق الإنسان هم اللدين يفتنون البلاد . جلالة الملك محمد السادس يستطيع إعدام كل مجرم من الغد و لاكن دعات حقوق الإنسان منهم عصيد الرميد و حلافاءه سوف يفتنون البلاد . لهم مصلحة في أن تبقى الأمور هاكدا الله يخد الحق .و السلام
11 - من القارة العجوزة. . الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:43
يظهر كما قال هذا عم الضحية ان الفاعل أو الفاعلة ( إمرأة ) يعرف جيدا المنطقة وربما والله اعلم ليس غريباً منها ؟! نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفضحه من قريب عاجل وينال جزاؤه . .. طفلة خمس سنوات ومعاقة ! والله اﻻعدام اقل حاجة في حق هذه المجرمة أو المجرم .. وعند الله تلتقي الخصوم. ..
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