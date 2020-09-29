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كُتّاب وآراء
هدر الخبز بالمغرب
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - النقد الذاتي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:37
المخابز والافران تساهم بشكل كبير في هذا الضياع لان طرق اعداد الخبز لا تجعله صالحا للأكل في اليوم الثاني عكس خبز البادية الذي يستهلك لأربعة أيام
2 - Take this الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:38
هدر المال العام و ثورة البلاد هو الكلام الحقيقي، الخبز الذي لا يأكل، يتم وضعه في كيس بالقرب من القمامة لينتفع به الأقل حظاً، و تستمر دورة الحياة.
3 - اسماعيل مول التعليق الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:43
لا بد من حملة لتغيير العادات الغدائية للمغاربة، الخبز وخاصة الأبيض راه ماشي غير كينهك ميزانية الدولة باستيراد الحبوب ولكن أيضا مافيه حتى فوائد غذائية ومضر لبزاف ديال الناس. المشكلة أن حتى الناس لي من الطبقة المتوسطة كاين بعض منهم كيفطر ولادو بخبز وأتاي، يعني كيعطيه الما وسكر وكيسيفطو للمدرسة، كيفاش غيقرى هاد الدري وكيفاش غيكبر. بينما يقدر الإنسان يفطر بالبيصارة والبيض أو الحليب، وجبة ماشي غالية وفيها الأضغاف المضاعفة ديال المغذيات لي فخبز وأتاي. ومايقولياش شي واحد مايقدرش يستغنى على خبز وأتاي لأنها مسألة ديال الولف وتقدر تبدل.
باش يعرف الإنسان الدور ديال التغدية ديالنا علينا ماعليه يقارن غير يقارن الطول ديال المهاجرين المغاربة مع الطول ديال ولادهم لي كبرو فالخارج بالنظام الغدائي ديال تما، غتلقى الدراري دائما طوالين وصحاحين على والديهم. هذا تأثير جسدي باين علم الله شنو التأثير على النمو ديال المخ.
باش يعرف الإنسان الدور ديال التغدية ديالنا علينا ماعليه يقارن غير يقارن الطول ديال المهاجرين المغاربة مع الطول ديال ولادهم لي كبرو فالخارج بالنظام الغدائي ديال تما، غتلقى الدراري دائما طوالين وصحاحين على والديهم. هذا تأثير جسدي باين علم الله شنو التأثير على النمو ديال المخ.
4 - إلى مكتب السلامة الصحية الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:47
عندي ملاحظة اوجهها إلى جمعية حماية المستهلك والمكتب الوطني للسلامة الصحية.. لماذا يجتمع الناموس على خبز المخابز ولا يجتمع على خير الدار؟؟؟
5 - يوسسسسسسسسف الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:56
كاين جوج طرق لاقتصاد لعدم ضياع الخبز ، الى كان خبز الدار اللي شاط ديرو ف ميكا و خبيه ف الكونجيلاتور ، ف آخر الاسبوع جبدو ب ليلة قبل والغد صوبو بيه التردة اي البصل والعدس وسقيوه بيه. الطريقة الثانية شري اللي خصك ف 3 ايام او اسبوع على حسب الكونجيلاتور واش كبير او لا ، ثم خبيوه باقي دافئ و رطب و جبد اللي خاصك ف الليلة قبل. حتى الى نسيتي جبد الخبز مكونجولي و ديرو يسخن 10 دقايق.
6 - منير الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:03
الحقيقة أن المغاربة يستهلكون الخبز بشكل غير عادي إذ أن المواطن المغربي يتغذى على الخبز كمادة أساسية في الإفطار و الغذاء و العشاء و حتى في الوجبات الخفيفة التي بين وجبة و وجبة, و هذا غير صحي لما فيه من أضرار صحية, لكن المغربي اعتاد على أكل الخبز لكونه رخيص الثمن, و الأكثر خطورة أنه أصبح يفضل الخبز على الخضار و اللحوم, و لذلك تجده يقول "نصور طرف ديال الخبز", و ليس "نصور طرف ديال اللحم أو الدجاج".
كما أن بقايا الخبز يصنع بها المغربي وجبة "ميكاز" أو "الرفيسة العمية" التي يشكل الخبز مكونها الرئيسي.
أظن أن على المغربي أن يقلص استهلاكه للخبز من 4 أو 5 خبزات في اليوم إلى خبزة واحدة أو خبزة و نصف لكي يعرف المسؤولون أننا لن نرضى بالخبز و التهميش.
كما أن بقايا الخبز يصنع بها المغربي وجبة "ميكاز" أو "الرفيسة العمية" التي يشكل الخبز مكونها الرئيسي.
أظن أن على المغربي أن يقلص استهلاكه للخبز من 4 أو 5 خبزات في اليوم إلى خبزة واحدة أو خبزة و نصف لكي يعرف المسؤولون أننا لن نرضى بالخبز و التهميش.
7 - مواطن مغربي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:04
يجب تقنين قطاع المخابز واعطاءهم الدقيق تحت المراقبة وتقليص الكمية الى ادنى مستوى حتى لا تبقى البلاد ساءرة في طريق الإفلاس الصامت
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