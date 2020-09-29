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كُتّاب وآراء
احتفاء بالأب أنطوان
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Lamya الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:34
هنيئا للاب انطوان بهذا التكريم. و تفق معه انه في القان الكريم, التنافس يكون بن الاديان ليس بلتباهي للانتماء لدين معين و انما بالبر والتقوى و فعلميقول الله تعالى في سورة المطففين: بعد بسم الله الرحمان الرحيم, "إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26)
2 - kamal الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:53
أب ظل طيلة سنين يرعى كنيسة و العمل الخيري في وجدة، وسط مجتمع لا يؤمن بالإختلاف العقائدي يستحق فعلا احترام و التقدير.
سيقول البعض فشلوا في خطتهم للتبشير بالنصرانية، وأنا أقول بل أنتم الذين فشلتم في تعلم التسامح.
سيقول البعض فشلوا في خطتهم للتبشير بالنصرانية، وأنا أقول بل أنتم الذين فشلتم في تعلم التسامح.
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