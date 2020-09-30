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كُتّاب وآراء
أخنوش وانتظارات المغاربة
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 02:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغترب الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 02:26
طفح الكيل وانتهى الكلام حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اغرقتم البلاد والعباد ، لنا وقفة معكم عند عزيز مقتدر
2 - amin amin الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 02:37
70 عاما ونحن ننتضر الى متى اضن اننا سنتتضركم يوم القيامة والحساب .
3 - احمد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 02:44
نحن لا ننتظر ان تفعلوا شيئا لاننا بصريح العبارة فقدنا فيكم الثقة و في ما الدكاكين السياسية بما فيه حزب الأحرار صنيع الادارة لقد شارك حزبكم في العديد من الحكومات و النتيجة واحدة فقط تراكمون الثروة و تزيدون من معاناة المواطنين مزيد من أحزمة الفقر و التهميش و فشلتم في ايجاد حلول للتنمية و الدليل واضح كيف تجيبون على تعيين الملك لشكيب بن موسى لإعداد برنامج تنموي جديد ?
4 - عبدالله بوكطب مدينة فاس الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 02:58
كلام معقول والعمل شبه مفقود وأنتم السي عزيز من أهل مكة وادرى بما في الكواليس والمطبخ أنتم مشرفون عليه الدعم والتوجيه والمواكبة لابناء الوطن كن على يقين وصدقا مني سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين ونخرج من مرحلة الأنانية وعدم الاستجابة لمطالب السريعة الامم تمشي بسرعة مكوكية ونحن تحت الجبر يعني السريعة 0 إذن نحن كأن الزمن توقف نحن لا ننكر بعض الإصلاحات وسط كم هائل من الاختلالات الريع والفوارق وعرقلة الإدارات والمساطير المعقدة كأننا مستعمرين على الاخرين نحارب بعضنا ونهدم بيوت على حساب الاخرين كفانا من المزايدات على بعضنا البعض ننزل لارض الواقع كلنا يد فيد والقوي يشد بيد الضعيف والكبير يراعي الصغير والصغير يعترم الكبير لأننا بنا جميعا مسؤول ومدنيا لنوصل السفينة لبرالامان لنعمل على أرض الواقع وليس بالاقوال ولكن بلاعمال تتم الصالحات
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