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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج عمال وعاملات

احتجاج عمال وعاملات

الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mouss الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:47
التغطيك الصحية تبتدأ بارتداء القناع للوقاية من الكوبيد 19. صاحب الجلالة قال لكم عملوا القناع وحتى واحد ما استجب له ودابا بغيتوه يستجب لكم.
أنا كنكره نشوف شي واحد ما عملش القناع بين المجموعة. هنا في هاذه المسيرة البعض ما عامل القناع والبعض عامله غير على فمه والقليل الي عامله بطريقة صحيحة.
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2 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 23:03
جميل التضامن مع هؤلاء العمال
وأجل منه أن يؤطروا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أي كان
...
لكن أن تأتي النقابة بموظفة عمومية حاصلة على التفرغ النقابي مهنتها بعيدة عن المعامل لكي تؤطر عمال مصنع / وهي المتكلمة في آخر الفيديو...فهذا يكشف هشاشة النقابات داخليا وتنظيميا
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