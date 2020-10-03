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كُتّاب وآراء
مع عبد القادر البدوي
السبت 03 أكتوبر 2020 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - DALAMOUNI السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:05
الله يغنيك اعليهم الرويبضاء اشباه الرجال ولارجال من وزارة اللاثقافة والحكومة العثمانية الفاشلة الفاسدة. الله ياخذ فيهم الحق اديال الشعب المغربي الاصيل والمستضعفين. (نحوي على الطلح ياورقاء وانتحبي. وابكي على امة. الاسلام. والعرب ) ايها الفنان المقتدر. توكل على الله ولايهمك نسيانهم لتاريخك النبيل تبقى الاسود اسود والكلاب كلاب انشري ياهسبريس. بدون انحياز وبكل شفافية
2 - intidam Hassan السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:23
والله العظيم إلى كلام صحيح وهذا هو الواقع كل ما يسمى بفنان اليوم اشترى الشهرة وفي الحقيقة انه فاشل وكل فنان اليوم مكانه هو طارو الزبل / تحية وتقدير لكل فنان ما قبل السبعينات / عبد القادر البدوي اننا لن ننساك وكذلك اخوك البدوي
3 - lahnine ahmed السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:24
سلام احشومة اعلينا انشوفوا هد الرواد محرومين من إعطاء التجربة اديالهم للشباب ومحرومين من الظهور في التلفزة والمهرجانات بلا مانتكلموا على الماديات
4 - mohammed السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:25
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم يقومون بدفن المواهب المنتجة و البناءة التي قامت بالتضحية من اجل الفن الحقيقي و يقومون بتشجيع الفن المزيف الذي لا ينفع بشئ سوى تخريب العقول و النفوس والمجتمع و جمع اكبر قد من المال مثلا ما نفع الافلام التركية ا لمدبلجة ا لتي تعرض على قنواتنا سوى التشجيع على الفساد الاخلاقي و الديني اين هم مسؤولوا الدولة و المجتمع و وزارة الثقافة في مثل هذه الامور اللهم ان هذا منكر.
5 - iraqui othman السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:26
c'est le quotidien dans tous les secteurs activités sans exception.
6 - abdejalil السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:29
تحية و احترام للفنان الكبير عبد القار البدوي داءما كيقول لي فقلبو صريح جدا
7 - aziz agadir السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:35
لا حول و لا قوة إلا بالله، فنان و نعم الفنان،كبرنا مع فنه الجميل و النظيف،انسان محبوب مع فنه ايضا،انها نوستالجيا الفن ،هم من يستهلون التعويض و المعاشات، فرحونا في صغرنا مع اوباءنا ولكن الكبر و عصر العولمة قضى عليهم ....و لان هدا الجيل يفضل افلام المسخ و الاخلال العام مقابل اموال باهضة
8 - يونس من تطوان السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:39
فنان مقتدر
نقدره حق التقدير
اللهم بارك في عمره، وارزقه الصحة والعافيية وراحة البال
نقدره حق التقدير
اللهم بارك في عمره، وارزقه الصحة والعافيية وراحة البال
9 - azizo السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:40
مجموعة البدوي دخلت البيوت منذ اكثر من خمسين سنة واستانس بعروضها الصغار والكبار وهذا لا ينكر في مجتمعنا.
لكن مع الأسف كل ما هو جاد في المسرح والفن يحارب بطريقة اخطبوطية واصبح هذا المجال عند البعض كضيعة وحلقة يستفيد منه المقربون والمعارف بغض النظر عن مردودهم الضعيف والهزيل.
لكن مع الأسف كل ما هو جاد في المسرح والفن يحارب بطريقة اخطبوطية واصبح هذا المجال عند البعض كضيعة وحلقة يستفيد منه المقربون والمعارف بغض النظر عن مردودهم الضعيف والهزيل.
10 - elmerhraouimohammed السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:52
لا ثكثرت ولا تبالي أيها الهرم العملاق الرائد الى هؤلاء الأقزام..فل طالما رقصت الكلاب على أجساد الأسود. لكن تبقى الكلاب كلاب والأسود اسود...هرم مسرحي على شاكلتك لا ينبغي إلا أن يحيا تحية الطالب إلى أستاذه والمتعلم إلى من علمه
11 - saber السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:53
تحية تقدير لهذا الفنان المخضرم رجل مغربي أصيل الله يطول عمره
12 - م المصطفى السبت 03 أكتوبر 2020 - 13:53
لا أحد ينكر عطاءك وتجاربك الموفقة في الميدان الفني والمسرحي أسي عبد القادر البدوي، لكنك زكيت نفسك إلى درجة الإفراط من خلال بعض العبارات مثلا :
يبحثون عنك ويفتحون لك الباب ووو...
فلو أنك اقتصرت على علاقتك مع القنتين لتوقفت بكثير في تدخلك ، لكنك آثرت كلاما آخر أنت أعلم به. فهذا تعبير ربما أنه خارج عن الصواب. مع احترامي لك.
يبحثون عنك ويفتحون لك الباب ووو...
فلو أنك اقتصرت على علاقتك مع القنتين لتوقفت بكثير في تدخلك ، لكنك آثرت كلاما آخر أنت أعلم به. فهذا تعبير ربما أنه خارج عن الصواب. مع احترامي لك.
تعليق غير لائق
-38
13 - simo السبت 03 أكتوبر 2020 - 14:01
صدقت أسي البدوي، فهذا العصر عصر البندير والتلواز والروتين اليومي. هزلت
14 - med السبت 03 أكتوبر 2020 - 14:12
كل شئ ضاع أيها الفنان القدير الغني عن التعريف ،وفي جميع الميادين ،ضاع الرجل المناسب في المكان المناسب ،ضاع كل شئ ضاع كل شئ ضاعت الثقافة وحلت التفاهة
16 - lahbil السبت 03 أكتوبر 2020 - 15:05
عائلة البدوي لو كان إسمها عائلة البورجوازي أوعائلة الوزيرأو عائلة من العائلات المعروفة بالمغرب لما تعاملت معها قنوات الدل والعار بهده الطريقة لكن رغم كل هدا يتبقى عائلة البدوي رائدة المسرح المغربي رحم الله من مات والله إطول عمر من مازال على قيد الحياة التهميش الدي طال هده العائلة هو إنتقامي يعني دارهم في الفريكو من أجل إقبار كل أعمالهم بالعربية وتعرابت ابغاو لمغاربة ينساو فرقة البدوي وتعويضها بفرقة من صنع الاداعة والتلفة المغربية الدي تلفت المغاربة بمسلسلاتها وبرامجها وخرجت على الشعب فأنا شخصيا لاأرى ولا أستمع لهده القنوات ولا أرى مايدور فيها لأكثر من 20 سنة والله العظيم وأقول هدا والله شاهد علي عندما أخدت هدا القرار أخدته مع
نفسي وقررت الإمتناع ومقاطعة القنوات الوطنية وكل مايدور وماتقدمه للمتلقي المغربي 20 سنة من المقاطعة الفردية بقناعة وعزيمة قوية لأني أخد قرار عدم مشاهدة وجوه تكدب علي وبرامج ومسلسلات و أخبار الكل رديء ومصيره سلة المهملات الحمد لله قراري كان صائب ولازلت مستمر فيه فأنا متحكم في نفسي ولا أريد أن أكون من يتحكم فيه الإعلام المغربي المرئي والمسموع فلا تقلق السي البدوي
نفسي وقررت الإمتناع ومقاطعة القنوات الوطنية وكل مايدور وماتقدمه للمتلقي المغربي 20 سنة من المقاطعة الفردية بقناعة وعزيمة قوية لأني أخد قرار عدم مشاهدة وجوه تكدب علي وبرامج ومسلسلات و أخبار الكل رديء ومصيره سلة المهملات الحمد لله قراري كان صائب ولازلت مستمر فيه فأنا متحكم في نفسي ولا أريد أن أكون من يتحكم فيه الإعلام المغربي المرئي والمسموع فلا تقلق السي البدوي
17 - karim السبت 03 أكتوبر 2020 - 17:11
رائد من رواد المسرح المغربي الأصيل نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر لابد من الإهتمام بمثل هذه الكفاءات ولا ننتظر العزاء بعد الوفاة .
18 - ahmed السبت 03 أكتوبر 2020 - 17:17
Un combattant du théâtre marocain.
Si el Badaoui, éloignez-vous de la médiocrité, restez comme vous êtes, l’HITOIRE jugera.
Si el Badaoui, éloignez-vous de la médiocrité, restez comme vous êtes, l’HITOIRE jugera.
19 - م، العباسي السبت 03 أكتوبر 2020 - 17:57
اتمنى ان الممثلين الذين اشتغلوا مع صاحبنا ان يدلوا بدلوهم لكي تكتشف الحقائق. بما انك فضا عليه القلب لذالك انفض الكل من حولك. رحم الله السي الطيب لعلج، والصديقي.
20 - ايت الراصد:المهاجر السبت 03 أكتوبر 2020 - 19:36
يكفيك فخرا انك اب المسرح المغربي ورائد من رواد المسرح العربي لن ننسى فنك الملتزم الذي كان يحارب من طرف ممثلي المسرح الفرنكفوني يكفيك فخرا بان الملك الراحل عينك على راس لجنة وطنية للنهوض بالمسرح الاحترافي وكانت بعدها اول واخر مناظرة وطنية للمسرح ولكن الذي طعنك هو الاقرب منك لانك كنت تريد مسرحا له هوية وطنية مغربية ولكن الاذناب التابعة للمحتل الفرنسي ارادت العكس ولهذا اصبحت ممنوعا من تحقيق اهداف الفن الراقي الملتزم والدليل هو منع مسرحية الهاربون تحت تبرير ...لاتتماشى مع خط التحرير للتلفزة المغربية ؟!؟والتي لها خط التفاهة وانحطاط الفن ..حفظك الله واطال في عمرك لاتبك عليهم لانهم خذلوك بل انهض واحرجهم اعلاميا وليكن معك ثلة من المخلصين لان الشعب المستضعف هو الذي يقتطعون من رزقه اموال ضرائب اذاعات اثم..ولهذا لايمكنهم ان يفرضوا عليك اي شئ لانك لسان الشعب ومدرسة البدوي للمسرح علم في المجال الفني الملتزم بقضايا الشعب ..
21 - Marocain de Mtl السبت 03 أكتوبر 2020 - 20:40
On s'est débarrassé de peine et misère de ce monsieur et de sa famille qui a monopolisé la télévision marocaine au temps de Driss Bassrri avec des œuvres, le moins qu'on puisse dire, pourries sinon, minables. S'il fait du bon théâtre, il n'a qu'à le faire au théâtre et pas à la télévision. Ceux qui ont connu la période ou les Badaoui pourrissait la télé, me comprendront.
22 - moh السبت 03 أكتوبر 2020 - 20:59
لكل جيل مميزاته,الجيل الذي تنتمي له ومعك ثلة من "الفنانين"عاصر القمع الشديد وسنوات الرصاص,ولكن كانت ابواب التلفزة والاذاعة مفتوحة امامكم(ولابد تكونو قضيتو الغرض فذاك الوقت)علئ اعتبار انكم كنتم نسايرون خطوط تحرير اعلام البصري ,ومن قال اعلام البصري فهة يدري جيدا ما يقول,اليوم كما الأمس ليس بين ظهراينا فنانون يعبرون عن انشغالات جميع شرائح هذا الخليط المجتمعي
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