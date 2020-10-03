24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/10/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي
- استمرار إغلاق داخليات المدارس يهدد مصير تلاميذ القرى والجبال
- منتجات "السكر والكاكاو والكاجو" تعزز التنمية بين المغرب وإفريقيا
- حملة كنز الدار
- هذه أوجه التشابهِ بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا
إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)
أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.89)
مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)
- "التجمّع" يراهن على انتخابات 2021 .. ومؤتمر استثنائي في الأفق - (135)
- "البوليساريو" تؤازر حيدر وتعترف بالتخطيط لإشعال منطقة الكركرات - (124)
- الاقتراض من البنك الدولي يصنف المغرب ثانيا في دول منطقة "مينا" - (77)
- المغرب يقدّم تسهيلات سفر للسّياح الأجانب لتجاوز أزمة "كورونا" - (63)
- أخنوش يوصي "الأحرار": العمل في الميدان وتجاهل الأصوات النشاز - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحوار الليبي في بوزنيقة
السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:55