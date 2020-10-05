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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | عبير عابد ودعم الفنانين

عبير عابد ودعم الفنانين

الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 22:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - intidam Hassan الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:59
المشكل عند فنان اليوم هو أنه يتخد الفن مهنة اوحرفة اقصد الغناء فقط وهذا يرجع بالفشل
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2 - aziz freedom الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 00:02
نعم لدعم الفنانين و ليس فن العفن نعم لدعم من أفنوا زهرة شبابهم و هم يشنفون المسامع بأنقى الطرب ومن هم أفنوا زهرة شبابهم و هم يدخلون الفرجة الهادفة لكل بيت من بيوت الشعب و عندما ذبلت تلك الزهور وجدو أنفسهم على عتبة الفقر و التسول
ماهماه نعيمةإلياس الخلفي السايح البدوي و هلم جرا ...
إتقوا الله في العباد و زنو بالقسطاس المبين
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