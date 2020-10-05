24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة (5.00)

  2. اقتراب الانتخابات يفتح معركة "جذب الأعيان" بين الأحزاب السياسية (5.00)

  3. شبكة استخراج الكنوز (5.00)

  4. القوات المساعدة تحبطُ عملية تهريب دولي للمخدرات (5.00)

  5. إدارات "تخرق" التدابير الوقائية في الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | تفكيك خلية إرهابية بطنجة

تفكيك خلية إرهابية بطنجة

الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 09:01

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.