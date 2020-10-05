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الرئيسية | صوت وصورة | تعادل الرجاء وبركان

تعادل الرجاء وبركان

الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 11:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خبير الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 11:30
حسب خبرتي في الميادين و الملاعب فاعتقد ان البطولة في المسار الصحيح و يمكن ان تصبح احسن بطولة في شمال افريقيا و جنوب اروبا
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