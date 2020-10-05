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الرئيسية | صوت وصورة | خلية أبو حمزة الشمالي

خلية أبو حمزة الشمالي

الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رحيوي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:21
واش ماشي ممكن اقتناص الارهابي عند خروجه بفريق محنك و بطريقة عادية تم متابعة التحقيق معه
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2 - هشام الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:27
ان جميع الخلايا الارهابية استعملت الانترنيت للتعرف على الارهابيين ومبايعتهم، وان المخابرات تستعمل كذلك الانترنيت للقبض وتعقب الارهابيين. السؤال الذي حيرني لماذا لا تقطع المخابرات المغربية او الامريكية الانترنيت على الارهابيين ولا تقولو لي مشتحيل لانخ مجال عملي. فيمكن للولايات المتحدة الامريكية حجب كل المولقع الارهابيين باستعمال dns او black liste , كما يمكنها اغلاق جميع حسابات غيسبوك تويتر و انستاغرام. وبالتالي هل هم يتركو الارهابيين على الانترنيت لاصطياد من له ميولات جهادية ام هنالك شيء اخر. ؟؟؟؟ مع العلم انهم كل الخلايا التي تم القبض عليها جاهلة تماما في تقنيات الحاسوب والانترنيت المظلم dark web
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3 - مر من هنا الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:29
ومذا عن خلية الكنوز زاكورة ؟؟؟؟؟
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4 - مغربي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:30
الوقاية أفضل من العلاج.رغم الإستعراض المبالغ فيه.تحية لكم
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7
5 - هشام الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:31
اعضاء الخلية لا تتجاوز اعمارهم 26 يعني ايام 11 سبتمبر كان عمرهم لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات، يعني لماذا تركت الدولة المغربية هؤلاء الاطفال كل ذلك الوقت ليصبحو ارهابيين مع العلم ان المغرب انخرط في مكافحة الارهاب مباشرة بعد خطاب الرئيس الامريكي معنا او ضدنا. ما هي السياسة التي نهجتها الدولة منذ احداث 11 سبتمبر وها نحن في 2020 ولا زلنا ننجو باعجوبة من حمامات الدم ؟؟؟؟ الا يجب مراجعة سياسات الدولة ؟؟؟
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3
6 - مواطنه مغربيه حره الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:42
لهلا يخطي علينا رجال الامن ديالنا. دايما موجودين في الوقت المناسب لابعاد الخطر عنا. ملي كنشوفو اللي كيوقع يوميا في العالم من هجومات وانفجارات وقتل كنقولو الحمد لله والشكر لله على بلادنا الامنه. وشكرا للمخابرات العظيمه ديالنا التي تسهر من اجل امننا واماننا. الله. الوطن. الملك
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