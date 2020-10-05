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كُتّاب وآراء
اصطدام حافلة بنخلة
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - منير الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:38
كيف سيكون مستقبل السائق مع الشركة خصوصا إن كان هو المخطئ.. وربما له أسرة يعيلها و عليه ديون يجب تسديدها و آبناء و مدرسة.. كان الله في عون عباده و الله المستعان
2 - lamrahi الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:39
من نتائج استعمال الخردة المستعملة للاسف ساكنة البيضاء رخيصة عند المسؤولين المشرفين عليها اللهم إن هدا منكر
3 - مايك بنس الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:39
غالبا ما سبب الحادثة هو إنقطاع فرامل الحافلة لكن الحمد لله لم تخلف هذه الحادثة قتلى او جرحى
4 - hero الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:39
مكان الحادثة هو عين سبع قرب حديقة الحيوان المقفلة. نتمى ألا أن تكون هناكوإصابات بشرية إنشاء الله. ثانيا، سبخان الله النخلة لم يحدث لها شئ رغم أن الحافلة تخربت بشكل كامل
5 - جمال الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:41
أتمنى أن لا يكون أي أحد قد أصيب بمكروه ونتمنى السلامة للجميع.
6 - جمال الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:42
أتمنى السلامة لجميع الركاب الذين كانو على متن الحافلة وأتمنى السلامة للجميع.
7 - بشرى الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:42
اوا قولوا ثاني راه مشكل الطريق والحفر و و و ،راه مشكل عقلية وثقافة ،راه متنعرفوش نسوقوا الاغلبية الساحقة ،راه ماشي السياقة هي كيف تتزاوج او كيف تركن سيارتك...سياقة هي كيف تتعامل مع المحيط الي داير بك.
8 - حسن ويسلان الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:46
شوية من الحناء وشوية من رطوبة اليد وشوية من النقاشة . حافلات مهترئة . السرعة . الطريق و..... غير الله يحفظ وصافي.
9 - ملاحظ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:49
حافلات الخردة. بدون صيانة ، حافلات التي عمرها اكثر من 10 سنوات ترمى في القمامة و نحن نشتريها بالاف الاورو. عوض تشجيع الصناعة الوطنية نرمي بالعملة الصعبة الى الضفة الاخرى.
10 - مواطن من عين المكان الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:57
حافلات الخرذة الأوروبية صدمت نخلة فتهشمت واجهتها الامامية بالكامل والنخلة وقفت صامدة لم تتزحزح ولو بسنتيم
11 - البجعدي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:10
فيه حوادث لا تقع الا في المغرب !!! ولا على المريخ !!! ممكن السائق كان يأكل طاجين !!
12 - من خارج الوطن الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:11
خردة تم اشترائها بثمن باهض من إسرائيل ليقتنيها المغربي
13 - dahaoui الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 17:24
إدا اشتريت البيرمي هاى هي النتيجة. خاص الدولة تزير هاد الناس لي كايعرضو أرواح الغير للخطر
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