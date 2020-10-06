24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن" (5.00)

  2. بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي" (5.00)

  3. إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا‎ (5.00)

  4. السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى (5.00)

  5. "الأحرار" يدعو إلى التوافق حول قوانين الانتخابات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | أجي نفهمو التقاعد

أجي نفهمو التقاعد

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - موطف الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:35
لي بغا يفهم من الأخر صندوق التقاعد طحنوه المسؤولين المتعاقبين مع ناس كبار فالبلاد دارو بيه مشاريع فاش كينجح كيقلبوه ديالهم بالقوالب وفاش كيفشلوا راه ديال الصندوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - رأي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:38
سؤال واحد أريد من حزب العدالة والتنمية الإجابة عنه : لما كان يقتطع من أجرتي و أنا أعمل في الوظيفة العمومية والآن يتم الاقتطاع من أجرتي وأنا متقاعد ؟؟؟؟؟؟ هل الاقتطاع قانوني ام لا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - عبد الرحيم مستور الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:45
شكرا لصندوق التقاعد على هذه السلسة من التواصل الممتاز و السهل و الفعال- صراحة حين تريد الدولة العمل بجدية فانها قادرة على ذلك بلا مشكل- لكن السؤال: واش الدولة تنوي تسهيل التقاعد و الدفع ببعض الموظفين الى المغادرة ام ماذا؟ صراحة كموظف ليس لي بديل و اريد البقاء في الوظيفة حتى التقاعد الكامل ان شاء الله بسبب الاولاد و القروض المتراكمة- اه لو اعادت الدولة المغادرة الطوعية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.