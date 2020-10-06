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كُتّاب وآراء
أجي نفهمو التقاعد
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - موطف الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:35
لي بغا يفهم من الأخر صندوق التقاعد طحنوه المسؤولين المتعاقبين مع ناس كبار فالبلاد دارو بيه مشاريع فاش كينجح كيقلبوه ديالهم بالقوالب وفاش كيفشلوا راه ديال الصندوق
2 - رأي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:38
سؤال واحد أريد من حزب العدالة والتنمية الإجابة عنه : لما كان يقتطع من أجرتي و أنا أعمل في الوظيفة العمومية والآن يتم الاقتطاع من أجرتي وأنا متقاعد ؟؟؟؟؟؟ هل الاقتطاع قانوني ام لا ؟
3 - عبد الرحيم مستور الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:45
شكرا لصندوق التقاعد على هذه السلسة من التواصل الممتاز و السهل و الفعال- صراحة حين تريد الدولة العمل بجدية فانها قادرة على ذلك بلا مشكل- لكن السؤال: واش الدولة تنوي تسهيل التقاعد و الدفع ببعض الموظفين الى المغادرة ام ماذا؟ صراحة كموظف ليس لي بديل و اريد البقاء في الوظيفة حتى التقاعد الكامل ان شاء الله بسبب الاولاد و القروض المتراكمة- اه لو اعادت الدولة المغادرة الطوعية...
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