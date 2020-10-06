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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | سوق السمك في المهدية

سوق السمك في المهدية

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عصور الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:36
لا يجد المواطن القدرة لشراء السمك لأن ثمنه مرتفع جدا للأسف فثمن السمك يجب أن يكون في متناول كل المواطنين بحكم أننا نتوفر على بحرين.
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2 - N.H الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:42
جوج بحورا وهاد الأثمنة وتيقوايك أثمنة رخيسة و مناسبة!!!درويش يقدر ياكل الحوت بهاد الأثمنة!!!!؟؟؟لا حول و لا قوة إلا بالله
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3 - فقير الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:47
ثمن في متناول الجميع لميرنا 45 DH ؟ السؤال يطرح نفسه. واش ليعندو 5 ديال نفوس فدار قادر يشري الميرنا ب 45 DH لل kg.
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