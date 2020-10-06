24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/10/2020
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"
- الخبز والفقر
- عبير عابد ودعم الفنانين
- الخوف من اللايقين
- الفقر يُورث العبودية عند "الأمريكيين السود" في "الجنوب العميق"
بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي" (5.00)
إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا (5.00)
"ندوة هسبريس" تُقارب الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب (5.00)
- بوعياش تصف تأثير تنفيذ عقوبة الإعدام على المجتمع بـ"الهمجي" - (186)
- "عروبة البربر" .. كتاب يقتفي أثر أصول قبائل أمازيغيّة إلى اليمن - (112)
- أسرة "أمير خلية طنجة": أبو حمزة يحرم الفن وينعت والده بالديوث - (58)
- القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية" - (53)
- إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سوق السمك في المهدية
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عصور الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:36
لا يجد المواطن القدرة لشراء السمك لأن ثمنه مرتفع جدا للأسف فثمن السمك يجب أن يكون في متناول كل المواطنين بحكم أننا نتوفر على بحرين.
2 - N.H الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:42
جوج بحورا وهاد الأثمنة وتيقوايك أثمنة رخيسة و مناسبة!!!درويش يقدر ياكل الحوت بهاد الأثمنة!!!!؟؟؟لا حول و لا قوة إلا بالله
3 - فقير الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:47
ثمن في متناول الجميع لميرنا 45 DH ؟ السؤال يطرح نفسه. واش ليعندو 5 ديال نفوس فدار قادر يشري الميرنا ب 45 DH لل kg.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3