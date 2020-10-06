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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | اعتصام فنان مسرحي

اعتصام فنان مسرحي

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moujfatimimijiji الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:24
من وجهة نظري المتواضعة .. الدعم من الاساس للاعمال الفنية .. خاص يتراجع فيه النظر .. في جميع الدول .. القطاع الثقافي والفني يخضع لقانون العرض والطلب.. القارئ و المتفرج هو من يدفع مقابل الكتاب او المسرحية او الفيلم .. والقطاع الخاص يتبنى المشروعات الناجحة التي تكفل الربح .. اما ان تنتج فيلم لا يشاهده احد او كتاب يرمى في رفوف المكتبات .. فانت تسمى مبدع فاشل .. مع الاحترام للجميع .. اما القطاع العام فهو يشرف مباشرة على انتاج بعض المشاريع التي تكون ذات مستوى فني رفيع لا تتوخى الربح .. للمحافظة على الوجه الثقافي والفني للبلاد .. في الهند مثلا .. الدولة تنتج افلام فنية عالية الجودة .. وتؤدي اجر المشاركين فيها .. الفنان كباقي المواطنين .. تضرر من الجائحة .. واذا ما كلن له حق الانتفاع والتعويض... فسيكون له كمواطن مغربي اولا واخيرا .. يسري عليه ما يسري على الاخرين
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2 - وجدي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:43
من يعتقد ان الفن والابداع الملتزم في المغرب يشكل مصدر رزق وقيمة معنوية فهو مخطئ في المقابل العفن والابتداع يلقى الدعم المادي والمعنوي وحتى الاعلامي
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