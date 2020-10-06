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كُتّاب وآراء
رفيقي وخطاب ماكرون
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - azizo الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:32
مع الأسف الرئيس الفرنسي قصد أو لم يقصد وجد من يدافع عن مواقفه داخل المجتمع المغربي.
2 - Abdellah France الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:39
الله يعطيك الصحة
مشكلتنا اننا عاطفيون اكتر من اللازم
نعم الاسلام او المسلمين في ازمة و الدليل هو الواقع البئيس الذي يسود قي بلدنهم
مشكلتنا اننا عاطفيون اكتر من اللازم
نعم الاسلام او المسلمين في ازمة و الدليل هو الواقع البئيس الذي يسود قي بلدنهم
3 - ناصر عمر الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:40
تحليل السيد رفيقي موضوعي وصريح ومعقول شامل كامل .براڤو.
4 - نعمان الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:43
اسمحلي ألا أتفق معك، ماكرون يصرف أزمة سياسية داخلية بالهجوم على الإسلام و المسلمين لكسب أصوات اليمين و اليمين المتطرف، عندما يحقق مسلمون فرنسيون من أصول غير فرنسية إنجازات رياضية أو علمية ينسب ذلك للنظام الفرنسي، و عندما يرتكب مسلم فرنسي من أصول غير فرنسية حماقة أو جريمة (و لا أقول عمل إرهابي) ينسب ذلك للإسلام و المسلمين، عندما يرتكب مجرم مسلم مجزرة تصنف الجريمة على أنها إرهاب إسلامي و عندما يرتكب مجرم غير مسلم مجزرة أفظع منها تعتبر جريمة و لا تكيف على أنها عمل إرهابي ولا تنسب للدين المسيحي أو اليهودي أو البوذي... أنظر لتصرفات ماكرون. اتجاه لبنان و ستتأكد أنه عقلية المستعمر مازالت تسكنه و لكن بطموحات جديدة، هل هتلر و الدلايلما و النظام الصيني و أكبر المجرمين في التاريخ مسلمون ؟ فكر جيدا
5 - Lamya الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:46
اتفق مع الاستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي, ردود شعبوية وعاطفية مندفعة و لا يفهمون اصلا ما يقصده ماكرون. و تعييره بزوجته لا يتماشى مع القيم الاسلامية. الرسول صلى الله عليه و سلم كان متزوجا اكبر منه سنا بكثير و هي السيدة خديجة رضي لله عنها و ارضاها.
6 - Kamal الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:46
أحسنت أخي رفيق، فرنسا لها كل الحق في ذلك
7 - Amaghrabi الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:52
الاستاذ رفيقي خرج من الظلمات الى النور خرج من التعصب الى التفتح خرج من ثقافة كره الاخر واقصائه ومعاداته الى ثقافة الحب والاحترام والعمل بقول الله سبحانه وتعالى"انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا,ان اكرمكم عند الله اتقاكم".فسيدي اني احبك في الله واتمنى لك مزيد من التألق ومزيد من النجاح في هذا الميدان الذي تعمقت فيه واصبحت من العالمين بخباياه ,فسر على بركة الله والله معك ان شاء الله حتى يتحرر كثير من المغفلين من خرافات الماضي من شعوذة ودجل وافكار تهدم ولا تبني
8 - لا ديني الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:06
ماكرون قالها بطريقة لطيفة أما لوبان إن فازت ستفعلها و تعيد المسلمين من حيث أتوا إلى بلدانهم الأصلية حينها لن ينفع لا ندم و دين. ما قاله ماكرون يعرفه العام و الخاص دول الإسلام كلها متأزمة من ساسها لراسها ، الكلام واضح للمسلمين إما أن يكونوا في مستوى العصر و إما أن يتحملوا التبعات فيما بعد فلا يمكن للأمور أن تبقى هكذا إلى ما لا نهاية و لا يقل لي أحد حكاية الشرق و الغرب و الشمال و الإسلام و الجنوب...هل الدين و كلام الآلهة أهم من ضمان مستقبل أفضل للشخص و أبنائه؟
9 - مغربي محب لبلده الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:12
ليست أزمة الاسلام انما أزمة المسلمين في الغرب،ماكرون لم يحسن الوصف،ذكر الاسلام بصفة عامة وهو هجوم على ديانة معينة بسبب تدبير المنتسبين اليها وهم لايتحملون مسؤولية ذلك لأنهم قدموا كعمال مستواهم الدراسي والتحصيلي ضعيف وهمشوا من طرف الدولة وهذا سبب عدم انخراطهم ولم توضع القوانين الصارمة لحماية الطفولة خصوصا المهاجرين مما كانوا عرضة للتشرد والارهاب من وجهة نظره،والارهاب لايأتي من فراغ سنة 1999عائد من الخليج وفي مسجد وهابي ببروكسيل الدعوة والبراء في بلجيطا من طرف مجموعة متهورة ولاحظت ذلك في ستوكهلم فيما بعد بل اجتمعت مع تنصيب جمعية تجمع جميع الجمعيات المغربية بالسويد لم أدلي بملاحظاتي واكتفيت في التعبير عنها ممن كان بجانبي،فاقد الشيء لايعطيه فهو أحوج الى التوعية .من جهة أن السويد دولة تتوفر على الامكانيات يجب الاستفادة منها ونحن متشردمين غزانا فكر سوداوي متطرف رؤسه تقبع في السجون تركت الاتحاد بدون هوية رغم أن المغرب يسد هذا النقص والتشويه ولكن محتشم الى حدود الساعة ويحتاج الى مجهود.الغرب ليس له عداوة مع الاسلام بل له عداوة مع اليمين المتطرف ونحن نزكيه ونفتح له المجال للصعود وهذاواضح ....
10 - موحا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:21
بارك الله فيك استاد رفيقي انت من القلاءل اللذين فهموا ما قاله ماكرون اما الأغلبية الساحقة فلم تفهم شيئا كالعادة وذهبوا كالعادة لسلاح الضعفاء السب والشتم وزوجته ووووو تخلف في تخلف في جهل في حقد كبت داخل نفاق.
11 - معلق من العيون الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:22
يعجبني هاذ السيد لأنه ببساطة ضليع في الدين بسبب ماضيه و خطابه جدا حداثي و بالتالي هو يرد بقوة على كل من يدّعي انه حامل لمشعل الاسلام .. الاسلام يكتفي بذاته لا يحتاج لمن يدافع عنه من اناس ثقافته الدينية و الدنيوية ضحلة
12 - rachid الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:23
يا اخي الكريم لا داعي لخلط الامور ماكرون يهاجم الاسلامويين تجار الدين الارهابيين الفاريين من العدالة و لا يمثلون الاسلام الاسلام . اما بالنسبة لزواجه من عجوزة تبقى حرية شخصية فهو حر في هذا مادام الحب بينهما .دائما نحن نحن نحن يعني الهروب الى الامام.
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