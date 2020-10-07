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الرئيسية | صوت وصورة | محاكمة دنيا بطمة

محاكمة دنيا بطمة

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المراكشي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:30
لماذا تم أعفاء دنيا باطما لحظور باقي الجلسات؟ هل هي فوق القانون؟ أم أن القانون المغربي يطبق على فئة من المغاربة دون غيرها؟ العالم يعرف أن باطما هي الرأس المدبر و مع ذلك الجميع يلاحظ تهاون معها.. و استفاذتها من امتيازات ما كان ليشتفيد منها أي مواطن مغربي عادي... الحق يعلو و لا يعلى عليه... و إن كانت ظالمة فالله تعالى ليس بغافل عن العباد
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90
2 - حكيم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:32
قضية حمزة مون بيبى من خلالها سنعرف هل المغرب فيه القانون على الجميع أم أن هناك أشخاص فوق القانون النيابة العامة فى محك والله يستر
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82
3 - وجدي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:36
اصبحت هذه القضية اكثر اهمية من كورونا
الله يرحم فناني الزمن الجميل التواضع الاخلاق والفن الاصيل اما فناني الومن الاخير حدث ولا حرج
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61
4 - hmida dmingo الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:37
الي كيفهم يفهمني علاش دنيا باطما مدخلاتش الحبس وخى حكمت عليها المحكمة ب 8 اشهر سجنا نافدة انا عمرني شفت شي حد تحكم بالحبس و كستانف من خارج السجن
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65
5 - رأي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:41
اللي فهم شي حاجة يفهمنا... كايبان ليا هادشي غير تضييع الوقت و في الأخير تخرج براءة
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39
6 - جميل الأمزون الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:42
هذه محاكمة أم مسرحية؟ متأكد أنكم ستخرجونها منها دون محاكمة عادلة. أصبحت أكثر شهرة .
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48
7 - مسكين الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:54
ليك الله يامسكين.اصافي بعدة منها ولينا احنا اللي دايرين الجريمة.حيدتو للدنيا نكهتها.على الاقل.نسيوها لينا
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7
8 - موغرابي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:56
الخوت واش داك لحديد اللي كان واقف زعما داروه غير من لغنا و و الخدمة فالقضاء و المحاماة ؟؟؟؟؟ ولا القضية فيها حاجا أوخرا؟؟؟؟
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15
9 - مغرب مغربنا والصحراء مغربية الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:58
والله حرام دنيا تبهدل هاكا واش باقي مفهمتوش علاش هي كتعاقب لانها هزات بالبلاد وراية البلاد وملكنا الهمام ولي كيدير هادشي كيتعدب من طرف لوبيات خفية خارجية لها عداء للمملكة باش يضربو رموز النجاح لبلادنا بحال سعد كتبقى دنيا افضل من غنى لغينة وطنية عل بلادنا الحبيب وصاحب التعليق الاول كنقول ليه السيدة كرشها لفمها والعدالة المغربية رمز للانسانية ابوقال وباراكا متعجبو ف الناس لي تعجب دابا تجي نوبتو
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-60
10 - متتبع الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:23
كيفاش السيدة محكومة بثمانية أشهر نافذة إبتدائيا وتحاكم إستئنافيا في حالة سراح ؟!!!
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