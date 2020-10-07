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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | زوجة "أمير" خلية طنجة

زوجة "أمير" خلية طنجة

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 22:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ميلود الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 22:46
مع الاسف الشديد كان عليها أن تبلغ عليه السلطات الأمنية لكن ربما خوفها منه جعلها تصبر حتى يحكم الله بالحق وربما هدا ما حصل ولكن .......
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1
2 - يونس الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 22:47
بانتلي هاد سيدة غير كتكدب وكدخل وتخرج فلهضرة مخبية شي حاجة... كن كان فيك لخير لبلادك نتي لي خاصك تبلغي بيه ملي عرفتيه عندو ميولات لداعش
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-4
3 - ابو زيد الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 22:59
اللهم اهدي شباب المسلمين ورد بهم الى دينك ردا جميلا.
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