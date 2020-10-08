24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/10/2020
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الفول السوداني بالعوامرة
- حفلات عائلية تنقذ صغار مموني الحفلات من الأزمة
- هيئات مدنية تراقب تنزيل قانون الحق في المعلومات
- معرض يحتفي بالتلاقح الحضاري المغربيّ الإفريقيّ
- حقوقيون يدعون إلى تعديل الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب
خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)
وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي (5.00)
- "الداخلية" تصدم "البيجيدي" بقبول مقترح تعديل القاسم الانتخابي - (111)
- سجال معاشات البرلمانيين يرفع جرعة انتقادات مغاربة لريع التقاعد - (55)
- 10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت - (35)
- وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي - (33)
- شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فوز الوداد على وادي زم
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 07:57