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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | جريمة قتل بالجديدة

جريمة قتل بالجديدة

الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Lym الخميس 08 أكتوبر 2020 - 22:46
نرى بصورة واضحةكالشمس فشل الدولة في جميع الميادين.الاجرام التطرف في جميع انحاء البلاد وسببه كسل وفشل المسؤولين اين هو التعليم للجميع اين هو التكوين المهني اين هي التوعية السكن الغير الاءيق .غياب العدالة.الرشوة .الصحة .اين هي مساعدة الاسر في التربية والاخلاق .العقاب السجن والاعدام ليس هو الحل .
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2 - مواطن من المغرب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:08
فعلا كلام المتدخلبن كان على صواب في مسألة غياب الأمن وان الأمور تزداد انفلاتا.. لماذا لا تكون فرق مكافحة الإرهاب مساندة لفرق الأمن وتتدخل قبل وقوع الكارثة كما تفعل مع المشتبه بهم في الإرهاب. أليس مدير الأمن هو في نفس الوقت مدير تلك الفرق!!
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