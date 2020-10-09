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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | خطاب افتتاح البرلمان

خطاب افتتاح البرلمان

الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بارك الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:49
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله تعالى ان يحفظكم ويرعاكم لما فيه من الخير لهده البلاد الغالية حتى ترى شعبك الوفي يعيش في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي إن شاءالله
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2 - دنيا الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 17:49
كان على جلالة الملك حفظه الله أن يقاطع إفتتاح البرلمان ليعبر على غضبه على الأحزاب والذين أساءوا للعمل الحزبي مما جعل المواطنين يقاطعون الإنتخابات ولا يتقون بهم.
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