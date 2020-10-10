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الرئيسية | صوت وصورة | زنيبر تفتتح مصنعاً لكوكاكولا

زنيبر تفتتح مصنعاً لكوكاكولا

السبت 10 أكتوبر 2020 - 14:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مصطفى السبت 10 أكتوبر 2020 - 14:26
بقات في الجودة مشي في الكمية بغينا يرجع المداق الحقيقي ديال كوكا يلا بغيتو النجاج للشركة .
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2 - المغربي السبت 10 أكتوبر 2020 - 14:31
سؤال : كم من لتر مكعب من الماء سيستهلكه هدا المصنع لصناعة الكوكاكولا؟ ثم : من أين لهم بهذه الكمية الضخمة من الماء ؟ والمعلوم و المعروف أن المغرب يعاني من ندرة المياه ...
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