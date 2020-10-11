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كُتّاب وآراء
عزاوي ومعاشات البرلمانيين
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - noureddine الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:17
يجب إلغاء التقاعد للبرلمانيين والوزراء، لأنهم هذا عمل تطوعي وليس إجباري، هم الذي اختارو السمعة والجاه اغاية ندركها كلنا، فمن العار بعد اربع سنين من المتعة والقذاسة تبقى لهم تقاعد. التقاعد لرجال مرحبا قدماء المحاربين عن الوطن في الصحراء المغربية
2 - salem. belkacem الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:25
للتذكير ارحموا متقاعدي أدنى أجر للصندوق المغربي للتقاعد.
3 - المراكشي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:28
أرى أنه يجب تشبيب النهب السياسية... لاننا نرى مجموعة من الساسة الشباب هم من يعزفون عن التقاعد الذي هو ريع كما يعرف الجميع... و الطبقة السياسية هي الأكثر تشبتا بتقاعد و بالامتيازات... سؤال هل كلم كبر الانسان تشبت بالحياة أكثر؟ و ازداد طمعه و فتحت شهيته؟ و لنا في زعيم الباجدة بنكيران خير مثال... لأن الجميع يعرف مواقفه قبل و بعد الشيخوخة.. حين قبل بتقاعد سمين... اعتزل معه جميع أنشطته التي كان يزعم أنها نظالية و أن مصلحة الوطن و المواطنين فوق أي اعتبار... بل انزوى لحاله مع تعويض نهاية خدمة ماكان ليحلم به طوال حياته...
4 - stop الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:32
رئيس حزب التراكتور عبد اللطيف وهبي صرح انه مع رفع عدد النواب وان وزارة الداخلية رفضت ولهذا اطلب كمواطن يدفع جميع ضرائبه من الوزير عبد الوافي لفتيت ان يستمر في رفضه فالكلام عن اضافة نواب سيمثلون الجالية كلام غير منطقي فالمهاجرون محتاجون لتسهيل الاجراءات الادارية في عطلهم
5 - citoyenne du monde الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:35
voilà la vérité que les parlementaires ne veulent pas attendre ils nous faut des parlementaires comme vous finir avec les corrompus
6 - HASSAN الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:35
هذا ليس ريع فقط بل نهب اموال الشعب .كيف يعقل ان الشعب يصوت لمن يمثلهم فإذا بهم ينقلبون عليه حيث يستمتعون بالرواتب والامتيازات والدعم الذي تقدمه لهم الدولة على حساب الشعب هذه هي السياسة عندنا حيث اصبحت مشروعا مربحا
7 - salem belkacem الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:37
حمدي الله وأشكره على5000درهم احنا الميمة اخدمنا الوطن42سنة ماعندناش حتى 1500درهم خدمتو اربع سنوات بغيتو ملاين اللهم إن هذا منكر.
8 - القشة لاتقسم ظهر البعير . الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:41
موضوع للاستهلاك لا أكثر لأن المعاشات ما هي إلا الشجرة التي تخفي فساد المجتمع ككل فكتلة المعاشات لا تشكل حتى نسبة واحد في المليون من مجموع ثروات البلاد المنهوبة من طرف كبار لوبيات البر والبحر وما تحت الأرض . معاشات البرلمانيين معمول بها حتى في أرقى الديمقراطيات وليس إلغائها هو الذي سوف يجعلنا ندخل خانة الديمقراطيات المجيدة
تعليق غير لائق
-12
9 - ثائر الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:45
وناري اعباد الله الشعب المغربي يعيش على أعصابه من شدة الفقر والقهر والتشرد والضياع وكثرة الإصابات والوفيات بكورونا وتوقف عجلة الإقتصاد الوطني والمشرعين بالغرفتين يسابقون الزمن قبل الانتخابات للمصادقة على قانون تقاعد وامتيازات الوزراء والبرلمانيين. سؤالي إلى المشرعين: كيف يعقل لكم الحصول على تقاعد في ظرف اربعة سنوات ومنكم من لا يتجاوز سنه أربعون سنة ؟ وفي أي قاموس عالمي يوجد تقاعد للوزراء في ظرف اربعة سنوات؟ ومن هي الدولة في العالم التي تطبق هذا القانون؟ عيب وعار ان لم يتدخل رجال الاطفاء لإخماد نيران هذا الريع والرمي به الى مزبلة التاريخ.
10 - الخطاب الإجابي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:45
تحليل منطقي وواضح يعطي القاعدة العامة للحكامة ، هذا هوالخطاب الإجابي المطلوب من كل مسؤول و الشكرالجزيل للسيدة العزاوي على شجاعتها ووضوحها ورفعها الغطاء على النقطة التي ظلت في الظل زمنا هذه مدته٠٠٠
11 - مغربي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:56
أشكرك على طرحك جميل أن يعترف برلماني بأن هذا التقاعد الريعي مجحف ليس فقط البرلمانيون و لكن كذلك الوزراء مرة أخرى أتمنى أن يسمع الآخرون هذا النداء
12 - القادري الأحد 11 أكتوبر 2020 - 19:00
أقول لصاحب القشة..... أن الهدف ليس نسبة ما تمثله معاشات البرلمانيين و الوزراء من ميزانية الدولة ، إنما الهدف كما قالت البرلمانية هو خلق الثقةبين المواطنيين وبين القائمين على تدبير الشأن العام ..... هذه هي الحقيقة ، ومن يحاول الدفاع عن معاشات البرلمانيين والوزراء إنما يدافع على الابقاء على الريع بكل اشكاله ... اللهم هذا لمنكر
13 - Driss الأحد 11 أكتوبر 2020 - 19:17
ماداموا يتقدمون الى هده المناصب عن طواعية وباصوات محدودة على الصعيد الوطني فلا حق لهم في التقاعد
14 - لم أفهم ههه!! الأحد 11 أكتوبر 2020 - 20:39
ما يأخذ باليمنى يعطى باليسرى: دعوة لإلغاء تقاعد البرلمانيين ودعوة لزيادة مقاعد برلمانية جديدة !!!؟؟؟؟؟ بميزانية ونفقات ضخمة!
15 - محمود الأحد 11 أكتوبر 2020 - 21:27
يا سيدتي أنت ِتعرفين في قرارة نفسك أن القاعدة القانونية "لا رجعية في القوانين "بمعنى أن القانون لا يمكن أن يطبق بصفة رجعية من اكتسب تقاعداً لا يمكن إلغاؤه ثم كان عليك أن تعملى داخل حزبك ككل لاتخاذ موقف في هذا الإتجاه و سيكون مقترحه له وزن أما أن تناضلي من أجل إلغاء تقاعد برلمانيي المستقبل بالمقابلات في القنوات الإعلامية يعتبر مجرد ضحك على المغفلين و البلداء لو كانت نيتك صادقة فيما تقولين لتنازلت أنتِ أولاً على مرتبك السمين و امتيازاتك لفائدة هذا الشعب أقول لكِ و أكررها :كلكم قنافيذ !
16 - الماحي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 22:05
الله يعطيك الصحة. مايستاهلكش الحزب اللي كاتنتمي ليه
17 - مغترب الأحد 11 أكتوبر 2020 - 22:38
تحية للسيدة البرلمانية لكنك نسيتي الوزراء و عدم تعديم القاصم ب (ص) الإنتخابي و رفع العتبة ل 10% #لا_للبلقنة
18 - ابن متقاعد الأحد 11 أكتوبر 2020 - 22:39
أنا أبي دوز 25 سنة فالصحراء خلاو ليه 1000 درهم فالتقاعد و واحد نعس 5 سنوات فالبرلمان 5000 درهم تقاعد تفوو على بلاد شفار
19 - جمال الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:08
متأكد إلى حد اليقين أن لو قررت الدولة إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء فإن العملية السياسية ستبور لأنها ببساطة بنيت على الريع من أول البدء .فماذا عن المخزن ومن يكون؟ أليس المخزن إلأ منتوج الريع والذي تغول بمرور الحقب و القرون بسن الدولة المخزنية. إن هذه الضجة والجعجعة ليس هذفها سواد عيون الشعب بل مناورة وحرب لي الدراع الخصوم السياسيين الذين لهم أكثر من 100 مقعد في البرلمان وأن إلغاء التقاعد يعني فك الارتباط ال100 بالحزب لأن الغاية انتفيت وأعدمت فما على الحزب إلا الأدعان لرغبات الخصوم للحفاظ على الحزب من التلاشي وتسكن الضجة وتعود حليمة إلى عادتها القديمة/أرجو أن يكون رأيي خطأ.
20 - mbarak الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:15
البلد غارقة في الديون والنواب والوزراء لا يهمهم الا ملء البطون ، البلد مرهون بالديون ، كيف غادي تعيش يا المواطن المغبون ؟
21 - رأي شخصي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 23:17
علاش ملي تقرب الانتخابات عاد تجيو تبينو لينا حسن النية فين كنتي 5سنوات وانت ساكتة اتقوا الله راه عقنا بيكم وعقنا بالتشلهيب ديالكم مصيتو الدم ديال البلاد بسمية الشعب والشعب مسكين موكل أمرو لله تعالى انا مع رفع الحصانة نهائيا على البرلمانيين حيت ماكيمثلونا ثانيا ايقاف الاستفاذة من التقاعد ولو بدرهم رمزي ثالثا عدم قبول الزيادة في عدد البرلمانيين رابعا الاستمرار بالعمل بالطريقة الانتخابية القديمة خامسا التصريح بالممتلكات قبل الممارسة البرلمانية والمحاسبة الديمقراطية في حق كل خائن للشعب والأمة تحية ليكم كان هذا رأي مواطن يؤدي جميع واحباته الوطنية بتفان واخلاص
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