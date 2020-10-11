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الرئيسية | صوت وصورة | جنازة الفنان حمادي التونسي

جنازة الفنان حمادي التونسي

الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:37

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وعزيز الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:57
اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله ولموتانا أجمعين وإنا لله وإنا إليه راجعون.
رزقكم الصبر وعزاؤنا واحد .
فنان قدير كان ، ولازال صوته في أذني وذاكرتي منذ الطفولة حيث كان الجميع كبارا وصغارا يتجمعون حول المذياع لتتبع حلقات المسلسلات التي كانت تبث كل مساء ، وقد تعلمنا منها حسن الاستماع وساهمت في توسيع المخيلة وحب الإبداع.
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2 - لحسن الأحد 11 أكتوبر 2020 - 16:05
رحم الله الفنان القدير والمحترم حمادي التونسي، جل أعماله الفنية محترمة نشاهدنا مع أولادنا وآبائنا دون خجل وبدون ميوعة كما هو اليوم للأسف، عزائي لأحفاده ولجميع أفراد أسرته والأسرة الفنية.
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3 - بارك الأحد 11 أكتوبر 2020 - 16:21
بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفنان الكبير حمادي التونسي الذي أمتعنا بأدواره الراقية و المحترمة تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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4 - عزوز الأحد 11 أكتوبر 2020 - 16:31
فنان مرهف و متخلق و مهذب و متعدد المواهب و كان يجسد "لاكلاس" في أبهى صورها. دعاك ربك فلبيت النداء. رحمك الله و مثواك الجنة إن شاء الله.
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