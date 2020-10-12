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كُتّاب وآراء
حفر آبار بأموال الحج
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - خالد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:35
مع الأسف المال ذهب إلى الفنانين ولكم تعليق!!!!!!!!!!!!!!
2 - صابر على البلاء الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:45
تقبل الله عملكم و ان خير الصدقة الماء .
3 - العرايشي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:50
فكرة ومبادرة حسنة وتفوق كثيرا حسنات الحج كما قال المحسن ان الحج في بناء الابار والمستشفيات والطرق والمدارس بدل مضاهر التدين
4 - مراكشي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:52
سبحان الله مازال الخير في الناس حبدى هده المبادرة يقوم بها آخرون وجب تغيير عقلية الحج بثمن باهض فيحين اخوانك يحتاجون لداك المال للماء او الطريق او المرحاض .....
5 - عبد الصمد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:54
جزاك الله الف خير على عمل ونعم الصدقه الجاريه
6 - أمين الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:58
الحج هو دير خير في ناس في هذه الوقت الصعيب ديال كورونا
7 - من المغرب الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:00
صدقة جارية إن شاء الله تقبل الله منكم يجب أن يكون عبرة كاين لي يحج أكثر من 20 مرة و ما يفكرش يدير شي حاجة ينتفع بها المحتاج، جزاك الله كل خير
8 - مواطنة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:00
احسن فعلاً : الصدقة الجارية ، انا ايضا انتظر الحصول على نصيبي من الإرث لكي أفعل مثله أن شاء الله، وأتمنى أن يكثر الله من امثالنا.
9 - سعيد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:01
هدا المعدن من الرجال للاسف قل في وقتنا الحالية هدا هو المواطن الحق الدي يحب وطنه وابناء شعبه اين هم رجال السياسة والهيكلة والكلام الغير النافع اين هم امام الله من هدا الرجل لايستوون ابدا حفظك الله وكثر من امثالكم
10 - hamza الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:01
الاغلبية ديال المغاربة ولو وعاو بزاف بلي الحاج الحقيقي ديال هاد الوقت هو تحج فلي فقير اوتحيدو من تمارة , كنتعب فدوك لمغاربة لي كيمشيو حتى 3 ديال المرات الحاج اوكتلقا خوه ولا جارو ملقا حتى باش ايتعشا
خاص اعادة ترتيب الاولويات
خاص اعادة ترتيب الاولويات
11 - محمد من تطوان الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:04
إن شاء الله إن شاء الله لك أجر الحج وزيادة وشكراً هسبريس على هده التغطية.
12 - ouchen الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:04
لو كان كل من يذهب الى الحج او العمرة يسخر تلك الاموال من اجل مشارع اجتماعية لحل كثير من المشاكل التي تنخر جسد المجتمع
قد تبنى احياء لايواء التلاميذ في البوادي وايضا ايواء المتشردين وتعليمهم حرفا..الخ
قد تبنى احياء لايواء التلاميذ في البوادي وايضا ايواء المتشردين وتعليمهم حرفا..الخ
13 - AFAMANE الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:05
Les gens sont livrés à eux-mêmes dans le plus beau pays du monde. C’est à l’état de garantir l’approvisionnement en eau potable. En tout cas, un grand bravo pour ce MOUHSSINE et un ZÉRO POINTÉ POUR LE PREMIERS SINISTRE ET SON SINISTRE DE L’AGRICULTURE. Je suis berbère et ces deux SINISTRES ne me représentent pas.
14 - فارس بلا جواد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:05
اصلا الحاج واموال الحاج تتمشي لترامب و تمويل حرب اليمن و السيسي هده هي الحقيقة الي خاص كل واحد بغي يعتمر ولا يحج يعرفها قبل ميعطي 5 مليون ونص يريت تصرف هدا الأموال في اليتامى والفقراء
15 - إخفاء الصدقات الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:05
ان تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم
16 - رشدي افورار الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:08
جزاك الله خيرا انت نعم رجال لك اجر .ربي اكثر من امثالك
18 - أبو سعد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:12
افضل من الحج في رأيي المتواضع. خدمة اجتماعية و إنسانية لسكان المناطق المهمشة. حبذا لو قام الميسورون عندنا بمثل هذه المبادرات الإنسانية خاصة أولئك الذين يفتخرون بتعدد المرات التي أدوا فيها شعائر الحج والعمرة.
19 - mansour الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:12
إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له. نتمى ان يحقق الغاية ويكون هاذا العمل من الصدقات الجاريات. وشكرا
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