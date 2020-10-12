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كُتّاب وآراء
نقاش عقوبة الإعدام
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 15:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - hamid الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:40
ولو جمعية واحدة ولو دولية نددت بإعدام صدام حسين، أو حملة الإعدامات بالجملة في مصر. يهتمون فقط بالدفاع عن السفاحين مغتصبي الأطفال وقتلهم. والسؤال النمطي هو هل إكتوى عنصر من هذه الجمعيات بما تكتوي به عائلات الأطفال المقتولين؟ وإذا كان منهم أحد فهو في الحقيقة ليس بإنسان.
2 - رأي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:59
جمعيات تدافع فقط عن المغتصبين و المثليين و العاهرات..... النص القرآني واضح في مثل هذه المسألة
3 - ملاحظ سابق الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 17:07
الإعدام ثم الاعدام حتى يكون عبرة كبيرة للآخرين لا للأحكام المخففة في حق القتلة وكل من يدافع عن إلغاء الإعدام فهو مجرم فحق الأبرياء
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