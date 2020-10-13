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الرئيسية | صوت وصورة | عائلة تلميذ مقتول بالبيضاء

عائلة تلميذ مقتول بالبيضاء

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - visiteur الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:20
الله يرحمو ويغفر له
الله يصبر والديه وياربي تاخد الحق فالمجرم
الله يصبركم الله يرزق الجنة للمرحوم
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2 - مواطنة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:27
انا لله وانا اليه راجعون . تقبله الله في جنته صدقة لابويه ورزقهم الصبر والسلوان تعازينا الحارة لجميع المغاربة .
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