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الرئيسية | صوت وصورة | جنازة الفنان سعد الله عزيز

جنازة الفنان سعد الله عزيز

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 19:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احسينة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:29
إن لي الله وإن إليه راجعون البقاء لله.سعد الله عزيز كان إنسان خلوق ومتواضع ومحبوب عند الجميع.دهب إلا دار الحق إن لي الله وإن إليه راجعون
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2 - مواطنة حزينة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 20:34
انا لله وانا اليه راجعون،الله يتغمده بواسع رحمته.كان ممثل محترم وكفؤ.اليوم احسست اني فقدت شخص اخر من عائلتي.الله يرحمه وييوسع عليه ويصبر اهله واحبابه ويرحم والدي بجوج وسائر موتى المسلمين.
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