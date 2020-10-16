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كُتّاب وآراء
المسرح الجديد للرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Md bihi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:03
منظر جميل وأخّاذ هندسته على شكل يخت ملكي زاده رونقا ضفة نهر أبي رقراق . ما يحزّ في النفس ، أفول روّاد المسرح الذين رحلوا عنا تباعا في الآونة الأخيرة ولم تُتح لهم الفرصة للوقوف على ركحه . نتمنّا من هذا الجيل والأجيال القادمة من الفنانين أن يسيروا على خطى نجوم أبي الفنون ويبصموا على وجودهم وتألّق كعبهم هم كذلك .
2 - بوشعيب مساعد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:08
اللهم ارحم واغفر لمصممته المهندسة المعمارية العالمية العراقية زها حديد التي تركت بصماتها المعمارية في كبريات المدن العالمية دون عملية نقل ولصق (كوبّي كولي) التي لجأ إليها واضع تصميم مسرح الدار البيضاء الذي نقل حرفيا واجهة معبد بوديّ ،فجاءت البناية نشازا لما يحيط بها من بنايات راعى فيها المصممون الفرنسيون أيام ليوطي فنون الهندسة المعمارية الإسلامية .
3 - رشاد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:22
لو كان مستشفى لكان مهامه اكثر انسانية من المسرح
4 - medmod الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:28
كلن من الامكان بناء اكبر مستشفى . لان المرضى في حاجة ماسة اليه مع هذه الجاءحة مل المستشفيات مملوءة. اما مسرح في هذا الشكل لا فاءدة منه مع العلم لا نتوفر حتى على مسرحيين في المستوى او فنانين . المغرب يعيش ازمة مستشفيات ومدارس وجامعات لا مسارح .
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