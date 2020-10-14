24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/10/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة
- جريمة قتل بمراكش
- رصيف الصحافة: خروقات تشوب تفويت عقارات عمومية بمراكش
- الأمن يفكك لغز "اختفاء" طفل في ظروف غامضة
- إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة"
إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)
دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)
المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" (5.00)
- وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا" - (170)
- دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة - (149)
- المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" - (91)
- اليزمي يتفوّق على "تيسلا" بتقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية - (88)
- هذه تداعيات التقارب الإسباني الجزائري على علاقات الرباط ومدريد - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخلفات البناء في البرنوصي
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 15:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن من الدارالبيضاء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:36
فلتنظر السلطات بعين الشق إلى الأرض الشاسعة التي ازيحت من فوقها الخيرية كيف صارت مرتعا للحجارة والازبال
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1