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الرئيسية | صوت وصورة | مخلفات البناء في البرنوصي

مخلفات البناء في البرنوصي

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 15:39

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1 - مواطن من الدارالبيضاء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 21:36
فلتنظر السلطات بعين الشق إلى الأرض الشاسعة التي ازيحت من فوقها الخيرية كيف صارت مرتعا للحجارة والازبال
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