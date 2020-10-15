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الرئيسية | صوت وصورة | مبادرة إنسانية لأبو زعيتر

مبادرة إنسانية لأبو زعيتر

الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أم زكرياء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:39
الحمد لله ربي كبير الله يشفيه ياربي العالمين والله حتى بكيت من قلبي حيت حتى أنا عندي ولدي مريط الحمد لله على كل حال ربي كبير الله يعتينا من فضلو يارب بش نكون مع اولدنا
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2 - سجلماسة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:41
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
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