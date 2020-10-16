24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/10/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هل يؤثر رحيل "عراب بيجيدي" على "إخوان العثماني" في مراكش؟
- ماكرون وإسلام مواطنيه.. وزن الريشة في مواجهة الفيل
- 286 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- سمير قدّار.. كفاءة مغربية تخلط الطبّ بالعلوم السياسية في بروكسيل
- القطب الحضري "مازاغان" يستهدف الريادة العالمية
معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية (5.00)
كورونا يُغلق أبواب المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط أمام المرضى (5.00)
تلاميذ المدارس التحضيرية يُقاطعون الدراسة طلبا لـ"تكافؤ الفرص" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسار قدّار في بلجيكا
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 08:59