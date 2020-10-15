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قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأزمي يتمسّك بِبِيلِيكِي
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
1 - هشام الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:38
اذا لك تستح فاصنع ما شئت و اخيرا سقط القناع
تعليق غير لائق
240
2 - ABOUYOUSRA الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:42
آسي بيليكي راك تفضحتي وخرجتي العيب مع فئة عريضة من الشعب. راه ماكاينش فرق بين المؤثرين كما سميتهم والفيسبوكيين ، راك زلقتي وجيتي على عين قفاك، بلا ماتحاول "تصلح الجرة"
تعليق غير لائق
350
3 - رأي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:42
هاد البرلمانيين عندهوم الصنطيحة XXL . يا ربي تعطينا الصبر .
تعليق غير لائق
282
4 - محمد ريان الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:44
ولادة حزب جديد حزب بليكي تحت شعار بليكي نبني مغربا أفضل
تعليق غير لائق
249
5 - محروم ؟؟؟ الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:45
مع احترامي كيتكلم بقوة والرذاذ كيخرج من فمو وبلا كمامة حتى سالى عاد دارها ايوى تيقوليك الكمامة اجبارية هههه بالسيف داروها الفلوس هههه تلف ونساها المعاشات والتقاعد للموظفين اما من يمارس السياسة فعنده تعويضات وليس شهريا
تعليق غير لائق
197
6 - عثمان الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:47
بعض المفردات يتلفظون بها وكأنهم لا يعيشون في بلد عربي، هذا المصطلح والله ما فهمته رغم أني مغربي، حبذا لو تحدث أمثال سي الوزير بلغة فصيحة على الأقل، أما المضمون فالعدالة طبعا ليس لها مضمونا تحدث عنه، للأسف. التسويف والتأجيل والعمل الله أعلم متى يحين وقته.
الله يحفظ بلادنا والمغاربة كلهم ان شاء الله وجميع المسلمين.
الله يحفظ بلادنا والمغاربة كلهم ان شاء الله وجميع المسلمين.
7 - مواطن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:48
ألا ترون معالي الوزير أن التعويضات يجب أن تتماشى مع أداء ( أقول أداء ) من صوت عليهم الشعب ويجب أن تكون معقلنة وتتماشي مع الوضع الاجتماعي للبلاد. . . أما معاش البرلماني والوزير فهو بمثابة مهزلة " ديمقراطية " مغربية. سوف لن تسمع بها إلا في مغربنا الحبيب.
تعليق غير لائق
108
8 - مواطن2 الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:48
قال اسيادنا مقولة ستبقى خالدة " الجهد كيهرس الصفيحة " هكذا ارى السيد الازمي...وقد سبقه الكثيرون....وخير نصيحة لهذا الشخص " من تواضع لله رفعه" ومن خلال كلامه لا اعتقد انه سيتواضع في يوم من الايام ما دام في هذا المنصب. وعليه ان يعلم علم اليقين بان " دوام الحال من المحال ". والقوي اذا سقط يصعب وقوفه....والعبارة اذا خرجت من الفم لن تعود اليه .
تعليق غير لائق
118
9 - عبدالحق الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:49
سنقف مع أمثالك غدا يوم القيامة عند أحكم الحاكمين وشهودها الملائكة
تعليق غير لائق
122
10 - مواطن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:49
بيليكي يعتبر نشطاء التواصل الإجتماعي غير مواطنين. لغة ديكتاتورية ليست غريبة عمن يظنون أنهم يملكون سلطة الدين.
تعليق غير لائق
124
11 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:50
لن تنجح في الانتخابات القادمة لا في فاس و لا في اي مدينة تختارها
تعليق غير لائق
136
12 - كولشي بيليكي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:50
الحقيقة قال اليزمي واش بغيتونا نخدموا بيليكي ؟ اليك الجواب سيدي: عايش بيليكي واتحدى اي مسؤول يقول ماعايش بيليكي .
السكن والهاتف والخدم والساءق والماء والكهرباء والتغدية. السفر والمازوط. والقطار والطاءرة والعطل والتعوياضات والكلب والقط والجاردينيي والسارح والفيرمة والمرئيات والدراسة بالخارج والزوجة والعمولات كلشي بيليكي واتحداك كولشي بيليكي والصفقات بيليكي والبريمات والشوكولاط والقهوة والعطر كولشي بيليكي ومزال يعطي العاطي وماخفي كان اعظم والله الستائر ماتقيسو تيتنفخ ماشي غير انت كل المسؤولين الكبار وخير مثال زميلتك ماء العينين والسيد بنكيران كمثال الطنز العكري والنفاق راك عايش بيليكي ok
السكن والهاتف والخدم والساءق والماء والكهرباء والتغدية. السفر والمازوط. والقطار والطاءرة والعطل والتعوياضات والكلب والقط والجاردينيي والسارح والفيرمة والمرئيات والدراسة بالخارج والزوجة والعمولات كلشي بيليكي واتحداك كولشي بيليكي والصفقات بيليكي والبريمات والشوكولاط والقهوة والعطر كولشي بيليكي ومزال يعطي العاطي وماخفي كان اعظم والله الستائر ماتقيسو تيتنفخ ماشي غير انت كل المسؤولين الكبار وخير مثال زميلتك ماء العينين والسيد بنكيران كمثال الطنز العكري والنفاق راك عايش بيليكي ok
تعليق غير لائق
152
13 - و باز الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:51
و باز يا رجل نحن لا تعترض على تقاضيك اجرة هي اتعابك كبرلماني يتنقل من فاس للرباط. لكن يجب ان يكون لراتبك سقف محدد. لا يجوز لك ان تتقاضى اجرة على عدة مناصب اكتفي انت و من هم من شاكلتك باجرة واحدة و اقسم ان من المغاربة من هم على استعداد للعمل و الانابة بالبرلمان ببلاش فقط اترك له المكان. ثم نصيحة مهما افترضنا انك على صواب كن حدرا في اختيار كلماتك لان بسطاء الناس لن يسهل عليك و انت في منصبك اقناعهم بان اعيرتك النارية موجهة لليتوتوبرز و الفايسبوكين فقط
14 - عبدالحق الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:52
كلمة بليكي موجودة لاكن العكس صحيح نتا عايش بيليكي مشي خدام بيليكي
15 - مواطنة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:52
اقول للازمي الذي يريد قمعنا لكي لا ندافع على مالنا وخيرات بلادنا "لاداعي لتكرار ما عبرت عنه سابقاً ولا داعي لأن تحاول التفرقة بين المغاربة !! لقد ظهرت انت ومن خلالك حزبك على حقيقتكم !!! المواطن المغربي ذكي بل أكثر مما تتوقع لذلك سوف نستمر في التعبير عن سخطنا من تبذير المال العام خصوصاً في ظل هذه الجاءحة و الديون التي وصلت إليها دولتنا !!! عار على المسؤولين من حكومة وبرلمانيين وغيرهم أن يتمسكوا بكل الامتيازات والأجور الضخمة التقاعد غير المستحق ونحن نعاني من القروض التي علينا دفعها للبنك الدولي الخ !!!
16 - المهاجر الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:52
ليس التعويضات التي تحمي المنتخبين من الفساد الخلق والتربية الحسنة والخوف من الله وحب الوطن اذا كانت النعويضات اقل في البرلمانات الاروبية والفساد اقل اذا اين الخلل ...الخلل في الخلقوالقناعة قل لي لو اشرح لي لماذا هذا التهافت على الترشح وهناك من يدفع الملاين او التزكية من جيبه لماذا ؟
17 - مجيد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:52
واش المؤثرين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي لاجئين؟ ماشي مغاربة؟ ماشي من حقهم يفضحوكم؟
و زايدها ب تخراج العينين؟
و زايدها ب تخراج العينين؟
18 - مغربي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:52
الازمي رجل من رجالات دولة مثقفين الاقتصاديين يستحق التقدير و الاحترام من المغاربة دون انجرار وراء تأويل أو التضليل أو مغالطات خاصة أن الرجل قام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه و لا زال مستمر في أدواره بالوطنية و مواطنة لا غبار عليها على غرار العديد من المغاربة.
تعليق غير لائق
-203
19 - طارق الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:52
كلامك معقول وموزون واصل العمل ودعك من المشوشين
تعليق غير لائق
-205
20 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:54
لقد افتضح أمر هذا الرجل أو شبه رجل لذاك سوف يفغضه المجتمع نتيجة دفاعه عن ضياع المال العام لفئة تعيش البدخ والإسراف على حساب معانات المواطن إنهم فئة الغرض من وجودهم في قبة البرلمان هي الأجرة والتعويضات الخيالية والحصانة والإمتيازات.
21 - جريء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:55
شاهدته يعطي الدروس و الوعود الكاذبة في حملته الانتخابية، في حي منفلوري، و لي اصدقاء كانو يؤازرونه للاسف.
لا يستحق ان يكون عمدة فاس للاسف.
لا يستحق ان يكون عمدة فاس للاسف.
22 - عبيدة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:55
بغض النظر عن أن دوك المرثرين لي تاتهضر عليهم مدفوعين من جهات معينة أو لا، المهم أن كا قالوه في هذا الموضوع كان عين الحق.. فكيف يعقل أن يستفيد برلماني من معاش مدى الحياة بعد خمس سنوات من الراحة (حيث ما كاينا بوها خدمة في البرلمان) في حين ولد الشعب مسكين تايطحن حتى ل 65 سنة، 340 يوم في السنة، 8 ساعات في اليوم...
المهم أسي بيليكي... دعيناكم الله وصافي. النفاق صعيييييب
المهم أسي بيليكي... دعيناكم الله وصافي. النفاق صعيييييب
23 - متتبع فاهم الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:56
اينكم يا منظمات حقوقية من أجل رفع دعوة بسي بيليكي على تستره من يقدمون رشاوي من أجل إمضاء على رخصة تجزئة سكنية مقابلها 28 سنة من التعويضات ..... وسي بيليكي قل لنا على السيد لي بطلع ويهبط من هو؟و كيف حسبت 28 سنة مقابل إمضاء...الساكت عن الحق شيطان اخرس
..
..
24 - متتبع الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:56
يا برلماني را المواطن كذلك ضد أجور العليا للبرلمانيين والتقاعد . نعم لتعويضات مقبولة منطقيا .كيف انت عمدة لك أجرة 4مليون وبرلماني. 4مليون وتقاعد. وزير سابق كم من مليون 4 .هذه هي العدالة .السلاليم ١10و11 لها أجر بين 5000درهم ومليون.هل هذا حلال أم حرام حسب المرجعية الإسلامية.وانت في لجنة المالية وتعرف ديون البلاد والعجز والاكراهات المالية .استفذ وحدك انت و400 برلماني .احسب كم ميزانية في السنة . واترك البطالة تزداد . حسبنا الله ونعم الوكيل
25 - لعفو الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:56
اسي الوزير ما الفرق بين المواطنين والفايسبوكيين ؟؟؟؟
26 - مصطفى الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:57
اسي بيليكي المغاربة كلهم فيسبوكين لا تستحمرنا اما قضية المعاش عيب وعار تنطق بها لانك تطوعت للشان العام وتاخذ تعويضات عنه اما الشعب المغربي فهو من يساعد المؤسسات المغربية وبموافقته
27 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:57
مشي مشكل اعطينا تصريح بالممتلكات وادا وجدوا ليس عندك شيء سنطلب رسميا ان يوفروا لك التقاعد مريح سبحان الله حين تقتطعوا من الموظفين مدة اربعة سنوات لمادا لم ينطق لسانك مثل السيف مثلك خربوا الوطن ودخلوا علينا الاستعمار همكم مصلحتكم فقط واولادكم
28 - Marrakech الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:57
الوطنية نتاع اخر زمان.. رحم الله اليوسفي
29 - ناخب الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:58
إذا دخلت الأحزاب أرضا خربتها و أفسدتها نتمنى من الملك أن يعين حكومة كفاءاات فقط لأننا كشعب سنخوض حملة مقاطعة و إن شاء الله سيتحدث عنا الشعب كأعلى نسبة مقاطعة فالعالم لا نثق فأي حزب كيفما كان طالما يطلب الدعم و استنزاف ثروات البلاد
30 - حسن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:59
المغاربة الذاكرة ديالهم قصيرة بالإضافة إلى أنهم جوعوهم باش يبقاوا متحكمين فيهم. عقلوا فين قلتها لكم هاد المخلوضين غينجحوا عاوتاني.
إلى بغيتي تغيروا سيروا صوتوا ماشي غير الهضرة في الفايسبوك
إلى بغيتي تغيروا سيروا صوتوا ماشي غير الهضرة في الفايسبوك
31 - عبدو الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:59
عندما يقحم الولاة والعمال والمدراء مع البرلمانيين فهذه محاولة بئيسة لخلط الأوراق وذر الرماد في العيون يخلط الموظفين بالمنتخبين وهذه هي الشعبوية الحقيقية . سقط القناع
32 - ا لقانون الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:01
التحصين من الفساد يجب ان يفرضه ا لقانون. اما ان تخير الشعب بين :
"اعطيوني الريع ولا ناخد الرشوى" فهذا ابتزاز....
لو كنت في دولة قانون لتمت متابعتك عن هذا التصريح
"اعطيوني الريع ولا ناخد الرشوى" فهذا ابتزاز....
لو كنت في دولة قانون لتمت متابعتك عن هذا التصريح
33 - houssam الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:03
يقول أنه لايقصد بكلامه المواطنين وقد قالها من سبقوا وأساؤوا الى المغاربة بكلام أو بأخر من نواب و وزراء لكن دعنا نسأل السيد الأزمي من وضعك في المناصب اللتي تتقلدها الان ؟وأين وعودكم لخدمة المواطنين اللذن وضعوكم حيث انت وغيرك الان أم ان شجعكم واطماعكم انستكم المبادئ اللتي كنتم تتبجحون بها .لغة التهديد ولى زمانها ولستَ الا مواطنا تطوع لخدمة الشعب فأنت وغيرك من عليهم ان يلزموا حدودهم في حق هدا الوطن فقد فاض الكيل بكم.
34 - محمد خريبكة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:03
سبحان الله جوج وجوه البارحة كلام واليوم كلام آخر والضحية هو المواطن الذي يكسب قوت يومه بمشقة الأنفس ويوم الإقتراع يضع تقته في مرشحين لا يدافعون على من صوت عليهم بالحرقة التي يدافعون على مصالحهم متل التقاعد من البرلمان والتقاعد من الوزارة والتقاعد من الحزب والتقاعد والتقاعد والتقاعد والتقاعد والتقاعد والتقاعد والتقاعد والتقاعد والتقاعد إلى يوم الدين والأدلة كتيرة
35 - احمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:03
والله العظيم رجل لديه الجرءة ويقول الحقيقة .كلشي عايش بيليكي هو مابغاش اعيش بليكي اطلعو هوها وخدمو فابور
تعليق غير لائق
-18
36 - قول الحق في المسألة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:06
انا مع هذا التفسير نعم مع معاشاة و لكن ان حصل اي فساد في ادارته او رشوة تقطّع يده انا مع الطرح الذي يقول اغنو اصحاب القرارات لكي لا يفسدو لان هؤلاء ناس تطرح عليهم قضايا بالمليارات ان لم يكونو اصحاب دخل مريح جدا ستذهب البلاد لاغنياء و سيموت الفقراء و قول الحق يقال انا لست من اي حزب ولكن هذا الرجل له مصداقية بشهود معضم الناس و نزبه
تعليق غير لائق
-22
37 - marocaine الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:08
ماذا أعطى هذا السيد للمغرب والمغاربة حتى يتمسك باجبارية التعويضات. انا شخصيا لا أعرفه.
38 - لحنين احمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:10
سلام المسؤولية أو تقليد المناصب يخاف منها من يخاف الله ومن لايقدر عليها عن صدق ويخاف أن يحاسب عليها والحساب وما أدرك ما الحساب والله يعلم ما في القلوب
39 - Mr beliki usa الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:12
و آلله العظيم أسي البليكي بان فيك العربون . عندما تكلم الشعب عن الضرع اللدي تحلبون منه إنغجرت . و تبرك الله رك كبرتي برك من الحليب اترك الأخرين يشتغلون . الشعبوية هي التي قام بها ابن كيران و اسولى على حصة الأسد و تركك تبكي من وراءه
40 - نبيل المغربي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:14
من خلال مراقبتي للتعليقات في هسبريس استنتج ان لحزب اخناتوش جيش الكتروني كبير و العكس بالنسبة للعدالة و التنمية، و هذا يعني ان اي امر يضر بحزب اخناتوش لن يجد نقاشا بل تغطية من جيشه العتيد و بالتالي فوصوله لرئاسة الحكومة امر سيء للديموقراطية في المغرب
تعليق غير لائق
-24
41 - حميد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:16
التعليق يجب ان يكون بصناديق الاقتراع و ان لا ننسى ما فعله هؤلاء بنا طيلة فترة قيادتهم للحكومة
المواقف يجب ان تكون عند يوم الانتخاب ومن لن يصوت لا يصدعنا بتعليقاته
المواقف يجب ان تكون عند يوم الانتخاب ومن لن يصوت لا يصدعنا بتعليقاته
43 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:27
حزب بیلیکی حقق الکثیر نذکر القلیل فقط تجویع و تشرید المواطن سواء خدام او بطالی او حتی متقاعد و التعلیم رحمه الله اما الصحه فحاله المستشفیات تعطیک الخبار و زید انتشار التشرمیل و الاغتصاب للکبار و الصغار ذکورا و اناثا و اذا انتقدهم شی واحد التهم جاهزه و السجن مفتوح بلا ما نسی الصحافه الی ولات بحال الطباله و الغیاطه الی تابعین شی هدیه و لکن حزب بیلکی لا یسرق و اذا حصل کیسرق قطعوا لیه یدیه الله اوا اسیدی دیرو لینا قانون من این لک باش تخافو علی یدیکم من القطع.
44 - مواطن مغربي مقهور الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:30
الحزب بان على الحقيقة ديالو حسبنا الله ونعم الوكيل لن اسمحكم لكم يوم الحساب أما الله عزوجل ......... سأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم صدق الله العضيم
45 - خبير الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:30
وانتم أكلتم الحب والتبن والأخضر واليابس أسي الوزير
يجب التصريح بممتلكات البرلماني وزوجته و اولاده قبل الترشح للانتخابات.
سيأتي يوم يخرج واحد من بينكم يفضحكم جميعا...
يجب التصريح بممتلكات البرلماني وزوجته و اولاده قبل الترشح للانتخابات.
سيأتي يوم يخرج واحد من بينكم يفضحكم جميعا...
46 - Mr biliki الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:31
أسي بيليكي يظهر أنك إنسان متشدد و تتكلم مع الشعب بشكل لا أخلاقي. الحمد لله لو أنك كنت مسؤولا رفيع المستوى لستوليت على كل شيء بيليكي . الأمر جد سهل هناك من الشعب من يرون أن تقاعد السياسيين ثقل على مزانية الدولة و الأمر سينضر فيه و الكلمة الأخيرة للاغلبية و السلام
خود شي كأس لويزا جد مهمة أسي بيليكي
خود شي كأس لويزا جد مهمة أسي بيليكي
47 - الحسن سماح الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:35
السي الأزمي ستنتصر لنفسك فقط أما الشعب المغربي نصره ياتي من عندالله وماالنصر إلا من عندالله .أما أنت وأمثالك فسوف يحاسبكم الله حسابا شديدا . ماذا فعلتم لهذا الشعب الضعيف .أنتم بليكي .والشعب خدام بليكي + زائد الحكرة والتهميش والفقر .وجميع المصائب تتسلط على الشعب وصابر حتى ياتي النصر من عنده ولو بالزلزال .حتى ياكل اليابس والأخضر وعندربنا نختصمون..
48 - adil,nl الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:35
هاد المغرب هو لي بغيت ءانت،..... ماشي لي بغينا حنا،،،،،،المهم،من ءانتخبكم فليصبر على ضلمكم، و السلام
49 - فاسي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:35
احنا لي درناك وغادي نطيحوك ونشوفو واش ما تتخلعش.يا عنتر.
حيت انت اخلعتينا راحنا كنبكيو.
سير وانت اللعاب ديالك وصل 3 مترو الله يحفظ
ماتكون فيك كورونا وتعادي الكل.
حيت انت اخلعتينا راحنا كنبكيو.
سير وانت اللعاب ديالك وصل 3 مترو الله يحفظ
ماتكون فيك كورونا وتعادي الكل.
50 - سميرة عزيري الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:37
ما رأيك سيدي الوزير، أن لا يأخذ المنتخب ريعا على فعله السياسي، وإذا مد يده إلى رشوى قطعت؟! أليس هذا هو مغرب الغد الذي نريده...
مغرب لا يكون في المسؤولية إلا من هو أهل لها، ولا يأخذها لمصلحة في نفسه، بل لخدمة البلاد والعباد، وفقط لخدمة البلاد والعباد!!!
وإذا لم يكن الطرح مفيدا لكم فاستثمروا في شئ آخر غير مصلحة الشعب (التجارة، الزراعة،العقار...)
مغرب لا يكون في المسؤولية إلا من هو أهل لها، ولا يأخذها لمصلحة في نفسه، بل لخدمة البلاد والعباد، وفقط لخدمة البلاد والعباد!!!
وإذا لم يكن الطرح مفيدا لكم فاستثمروا في شئ آخر غير مصلحة الشعب (التجارة، الزراعة،العقار...)
52 - فاطمة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:47
وانتما لي عايشين ومفرعنين ولكن هاد شي غادي يجي نهار لي غادي يتقادا ليكم لان الشعب المغربي راه ماشي غبي وعاد زايد بتفرعين راك عايش بليكي وشافر بليكي وسنطحتيك كبيرة وفمك خانز الله ياخد فيكم حق كليتو حق المساكن واليتام وشردتو شباب بسبكم شبابنا نصفو مات ونصف التاني عايش ف الغربة مدلول
53 - ابراهيم الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:50
خلال تعليقه قال ان المنتخبين يحق لهم الراتب الشهري حتى لا يقعوا في الفساد المالي
اجيبك بسؤال بديهي أين هو القسم الذي اديتموه أمام الملك
اليوم في الدنيا افعل ما تشاء وغدا الآخرة لنا لقاء
اجيبك بسؤال بديهي أين هو القسم الذي اديتموه أمام الملك
اليوم في الدنيا افعل ما تشاء وغدا الآخرة لنا لقاء
54 - حمودة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:52
احسن شيء هو الظهور بالوجه الحقيقي دفاعا عن المكتسبات ولو كانت غير مستحقة . الآن عرفناه كما عرفنا كل الدين يدعون الدفاع عن الطبقات الشعبية عرفناه بوجههم دون قناع فهم يدافعون باستماتة عن الريع الدين ينعمون فيه لا يهمهم لا الشعب ولا الوطن ولا الدين . امهم الوحيد هو ما يدخل إلى جيوبهم و بطونهم .
55 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 21:56
النفس كالطفل أن تهمله شب على
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم
هذا بيت القصيد السيد النائب سيتشبت بالريع إلى آخر رمق اتركوه وشانه لأنه أراد أن يحتفظ بتقاعد الوزراء لأن لديه تقاعد البرلمانيين والوزراء الخ .... ؟
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم
هذا بيت القصيد السيد النائب سيتشبت بالريع إلى آخر رمق اتركوه وشانه لأنه أراد أن يحتفظ بتقاعد الوزراء لأن لديه تقاعد البرلمانيين والوزراء الخ .... ؟
56 - عبدو الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:03
الم يطبق كبيركم شعار لا أجر بدون عمل بلى طبقه بالتمام والكمال فما رأيكم
57 - البيضاء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:04
اسي بيليكي ارجع الى نسبة الاصوات للانتخابات الماضية تستغلون ضعف وفقر فءىة من الشعب لتدخلوا إلى البرلمان لتنهبوا ميزانية الدولة. ما هو مردودكم لهذا الوطن منذ دخلتم الى البرلمان
58 - saadoune الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:05
Cet individu arriviste tout comme son parti soi-disant islamique par le nom bien sûr mérite d'être écarté pour toujours de toute fonction politique.
Si on fait le compte de ses salaires comme maire de Fes + parlementaire + retraite comme ancien ministre, on se retrouve avec un total de (+)de 10 millions. Alors ,ce Monsieur bien chanceux a intérêt à se taire.
Ce qu'il touche maintenant ne le mérite pas pour la simple raison qu'il ne sait que parler et enfoncer les gens.
Si on fait le compte de ses salaires comme maire de Fes + parlementaire + retraite comme ancien ministre, on se retrouve avec un total de (+)de 10 millions. Alors ,ce Monsieur bien chanceux a intérêt à se taire.
Ce qu'il touche maintenant ne le mérite pas pour la simple raison qu'il ne sait que parler et enfoncer les gens.
59 - عزالدين الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:05
كيف يمكن لك ان تقول أمام الصحافة أن التعويضات تعطى لكم للتحصين من الغش اذا لما يصلح القانون والعدالة إن كنتم تأخذوا تعويضات لتقوموا بواجب وطني .
هذا إعتراف صريح بأنكم تمارسون إسفزاز الدولة إما التعويضات أو الرشوة وإمضاء التجزءات كما جاء على لسانك .صادق على التجزئة وستحاسب بالقانون وتحاكم أمام الشعب وتسجن ،هذا هو الوطن الذي نريد ، لا للريع لا لنهب المال العام باسم التحصين . نصبوا أن يصبح الفساد والتلاعب بالمال العام والمساعدات جناية عقوبتها الاعدام هذا هو المغرب الذي نريد وسنناضل بكل قوانا حتى إسقاط الريع بالمأذونيات لن ننسى هذا الامر كذلك
هذا إعتراف صريح بأنكم تمارسون إسفزاز الدولة إما التعويضات أو الرشوة وإمضاء التجزءات كما جاء على لسانك .صادق على التجزئة وستحاسب بالقانون وتحاكم أمام الشعب وتسجن ،هذا هو الوطن الذي نريد ، لا للريع لا لنهب المال العام باسم التحصين . نصبوا أن يصبح الفساد والتلاعب بالمال العام والمساعدات جناية عقوبتها الاعدام هذا هو المغرب الذي نريد وسنناضل بكل قوانا حتى إسقاط الريع بالمأذونيات لن ننسى هذا الامر كذلك
60 - متتبع الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:11
كلمة حق السيد كلامه معقول و يتكلم بصراحة و معروف عنه نزاهته اعانك الله
تعليق غير لائق
-16
61 - hassia الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:33
Copie de benkiran qui connait La Mafia sans les poursuivre et c,est je me trompe pas RAMiD etait ministre de Justice,video a,l,appui
62 - ابراهيم الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:37
السلام عليكم اسي الوزير كلام بليكي مكينش في القموس العربية ادان الموترون هم المواطنون الغيرون عن بلدهم ابغين الخير البلدنا هدا من جيه حنا كنطالب كل برلمني اعطيناء الحصيلة ديلو لمدة انتدبيه . بش نفع بلدو لمدت انتدبيه في قبة البرلمان ولا غير بغيب انهب المال العام بدون رقيب اتقو في بلدكم اشفو وراكم ناس بش عيشين كن كنت مواطنين احرار انتما اتطوع في هدي المهمة بدو ن مقابل
63 - خاسر الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:44
الكم الكبير من برلمانيي البيجدي سيتقلص خلال الانتخابات القادمة بنسبة كبيرة ومن الأفضل الدفاع عن المكردعين للابقاء على تقاعد لهم
64 - مواطن حر الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:58
السيد بليكي عرف نهايته لذا يدافع عن الريع الذي يريد ان يفوز به كما فعل كبيرهم حسبنا الله في امثالكم
65 - مصطفى وزان الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:19
أنا في رأيي المشكل السيد العمدة ليس في التعويض إنما في المعاش الذي تتقاضاه بدون وجه حق، وحتى التعويض الذي هو من حقك بين قوسين فيه نقاش، لماذا؟ لأن الترشح لمنصب المسؤولية لم يفرضه عليك أحد انت من اخترت الترشح لهذا العمل الذي يجب أن يكون تطوعيا مادمت قد اخترت ترك وظيفتك الرئيسية التي تعتاش منها وتحملت مسؤولية لم يفرضها عليك احد. الخلاصة السيد العمدة الهدف عندكم معشر السياسيين ليس خدمة الوطن والمواطنين بقدر ما هو تحسين مستواكم المادي والاجتماعي على حساب جيوب المواطنين، وانتهى الكلام كما قال زعيمكم.
66 - أسامة حميد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:42
زبدة الكلام لخصها رئيس البلدية-العمدة-البرلماني-الوزير السابق...الخ في جملة واحدة معناها : اعطيوني التعويضات واطهلاو فيا باش نكون محصن مزيان ومنسرقش ليكوم.
وبمفهوم المخالفة : الى ما تهليطوش فيا مزيان بالتعويضات راني منتحصنش ليكم وغادي نبقى نسرق. يالله تخيروا التعويضات الريعية أو السرقة؟ الي بغيتو أنا ماشي سوقي تعويضات ولا سرقة عندي كلشي بيليكي!! فهمتوني ولا لا؟
وبمفهوم المخالفة : الى ما تهليطوش فيا مزيان بالتعويضات راني منتحصنش ليكم وغادي نبقى نسرق. يالله تخيروا التعويضات الريعية أو السرقة؟ الي بغيتو أنا ماشي سوقي تعويضات ولا سرقة عندي كلشي بيليكي!! فهمتوني ولا لا؟
67 - سعيد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:57
السيد أفصح عن مكنونات نفسه. يريد أن يخرج من دائرة الفقر إلى حياة البدخ له وأولاده. وسيناضل من أجل ذلك
68 - hassia الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 00:11
Il se prend pour qui ce type suffit de Sa signature et gagnera des millions,il est ou la Justice ecouter La Video
69 - مغربي محب للمغرب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 00:15
ليس هو الوحيد الذي يتقاضى تعويضات بالجملة. من تجار الدين فكبيرهم يتقاضى 90000 درهم. والحرس الخاص وسيارة وسايق بيليكي. وما العينين لها نفس التعويضات. وادريس اليزمي أيضا... هؤلاء استغلوا إيمان المغاربة العميق بالدين الإسلامي وامنو بالتغير مع هؤلاء التماسيح وصوتو لهم ولكن غدا لربك قريب. لخديتو شي مقعد ها وجهي ها وجهكم
70 - meliodas الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 01:09
من واحد ناحية عندو الصح ... الانسان الى دخل للبرلمان و عارف راسو غايخرج زيرو درهم اوا خويا انا من خرج من ديك القبة تا نكون ضمنت لراسي صريف صحيح اللهم الا عاودو نتاخبوني
71 - mustaphabengrab الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 01:16
وناري على صنطيحة عند هاد خونا ومابغاش يتنازل وگاع المواطنين ردهوم فيسبوكيين وصوتو على العدالة والتنمية !
72 - Khalid الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 01:51
ولدت وعشت في مدينة فاس، يمكن أن انعت اليزمي بعبارة متداولة في فاس.
اليزمي 'بهل محنك، البهلان يقطر منه.
اليزمي 'بهل محنك، البهلان يقطر منه.
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