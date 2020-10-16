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الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج حلايقية جامع الفنا

احتجاج حلايقية جامع الفنا

الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:41

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - البخاري الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:22
أليس من حق هذه الفئة الفنية من الحلايقة العيش الكريم،إنهم يساهمون في إستقطاب السياح ،أليست لكم آذانا صاغية للإستجابة إلى مطالبهم البسيطة،أليس من حقهم الدعم كما فعلت وزارة الثقافة مع شبه فنانين رغم أنهم ميسورين.
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2 - rachida الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:23
السلام عليكم.واش كاع لي فشل في حياتوا يرسل رسالة إلى الملك.الناس فاش كانت كاتخدم في الخدامي ديال المعقول كنتوا أنتما كاتبيعوا الخرايف فالزنقة لعباد الله باش تسعاو منهم الفلوس عوض لا تشمروا على دراعكم تخدموا شي خدمة ديال بصاح من بكري لي تنفعكم من بعد فكبركم جالسين كاضحكوا على الناس حيت ولفتوها ساهلة وعلاش ملي كاديروا المهرجانات داخل الوطن وخارجه فين مشاو دوك الفلوس لي كنتوا كاتقضاوا على هاد المهرجانات حيت مايمكنش ديروهم فابور خصوصا خارج الوطن آه أولا كاتخسروهم في السهرات والشربات ديالكم والكيف ديالكم.ها لي ماعرفش إسير حياتوا كايقوليك كانطلب الملك بحال تقول الملك هو لي قاليهم إكونوا حلايقية وينساو حياتهم.اوا تحملوا دبا عواقب إختياراتكم الفاشلة.انا لست حاقددة وإنما.لا أوافق الذي ضيع حياته بمحظ إرادته في لا شيء ويأتي بعدها لي يشتكي والله إسهل على الجميع.
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7
3 - من خارج الوطن الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:38
الله يكون في العون كاين لملقا ماياكل وكان اللي ناعس في البرلمان وباقي باغي يعيش بالبيليكي على ضهر هاد الناس هاد الشي واقع في بلاد فيه غير المغنيين و المغنيات و الراقصات كالك باغي ينضم كاس العالم!!
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4 - Ahmed الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:42
اللا رشيدة راه ربي فرق الارزاق و المكاتب واش نتي متتسعايش الخبز راه كلنا تنسعاوا الله، هادوك تيسعاوا الخبز بالحلقة و نتي الله اعلم تتسعاي حيت طبيبة او لا محامية و لاخر حيت تيبيع و يشري، الله يهديك دعي مع الناس راه بزاف د الناس تكرفصات مع وليداتها اوا نطلبوا الله شي تاويل الخير.
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5 - maurisso الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:43
حشوما أن التعويضات المهمة والتقاعد السمين عطيتوها غي واحد فيهم(كبير الحلايقية). أولحلايقيا لوخرين ما يستاهلوش الدعم؟؟
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