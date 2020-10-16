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كُتّاب وآراء
تلوث مياه البحر بآسفي
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:16
اين هي الوزارة المكلفة بالبيئة؟ اين هي السلطات المحلية؟ اين هم المنتخبون و نواب الامة؟
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