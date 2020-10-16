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الرئيسية | صوت وصورة | صلاة الجمعة ببني ملال

صلاة الجمعة ببني ملال

الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:11
في طرامواي يزدحم المواطن ولا راحته حتى الوقوف بسبب الإكتظاظ بينما في المساجد يطبق التباعد (حللها راني ما فهمت والو)
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2 - عفيف الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:38
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
اليوم استانف المغاربة صلاة الجمعة وهذا والله انه لعيد كبير لكل من تعلق قلبه بالمسجد وعيد لكل المغاربة و المسلمين
نسال الله العلي الكبير بحرمة هذا اليوم ان يرفع عن بلذنا الحبيب هذا الوباء وعن كل بلاد المسلمين .
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