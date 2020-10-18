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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | التسول في زمن كورونا

التسول في زمن كورونا

الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tarik الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:33
لو ما كانتت دولة فاسدة ما عيكونوش المتسولين الله ياخد الحق فالمسؤولين و الله ينتقم منه هاد الظاهرة كترات بشكل كبير
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2 - موغرابي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:35
التسول ظاهرة عالمية و هي متفشية في الدول التي لا تحترم مواطنيها و يسود فيها الفساد و الغني يزداد غنا و الفقير يزداد فقرا.
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3 - Ahmed الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:47
الحل ساهل لهاد الضاهرة ديال التسول، و هو المغاربة كلهم اتفقوا ما اعطيوا حتى ريال للمتسولين، وابهاد الطريقة هادوك للتيسولوا او اعندهم او لابأس عليهم غادي واحد النهار احبسو او ما يبقاوش اسعاوا، أو هادوك للي بصح ما اعندهومش او َا لقاوش الخدمة الحكومة عندها الطرق ديالها باش تعرفهم او تساعدهم او ادبر الأمور ديالهم او اتنوض تقوم بالواجب ديالها، ما احد الأمور هاكذا رآها فوضا او الا كانت فوضا الحكومة رآها في الشرط او ما قايماش بالخدمة ديالها.
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