24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/10/2020
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص
- التسول في زمن كورونا
- "كوفيد-19" في جهات المغرب .. الحالات النشطة تتجاوز 26 ألفا
- ارتفاع عدد وفيات الجائحة إلى 14 حالة بثغر سبتة
- 5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" (5.00)
بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق (4.00)
السلاوي: تجهيز اللقاح بعد الانتخابات الأمريكية .. و"التسييس" مزعج (3.67)
هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (3.00)
- هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة - (177)
- الأهلي يهزم الوداد في ذهاب نصف نهائي "الأبطال" - (110)
- العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" - (97)
- المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (81)
- معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التسول في زمن كورونا
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - tarik الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:33
لو ما كانتت دولة فاسدة ما عيكونوش المتسولين الله ياخد الحق فالمسؤولين و الله ينتقم منه هاد الظاهرة كترات بشكل كبير
2 - موغرابي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:35
التسول ظاهرة عالمية و هي متفشية في الدول التي لا تحترم مواطنيها و يسود فيها الفساد و الغني يزداد غنا و الفقير يزداد فقرا.
3 - Ahmed الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:47
الحل ساهل لهاد الضاهرة ديال التسول، و هو المغاربة كلهم اتفقوا ما اعطيوا حتى ريال للمتسولين، وابهاد الطريقة هادوك للتيسولوا او اعندهم او لابأس عليهم غادي واحد النهار احبسو او ما يبقاوش اسعاوا، أو هادوك للي بصح ما اعندهومش او َا لقاوش الخدمة الحكومة عندها الطرق ديالها باش تعرفهم او تساعدهم او ادبر الأمور ديالهم او اتنوض تقوم بالواجب ديالها، ما احد الأمور هاكذا رآها فوضا او الا كانت فوضا الحكومة رآها في الشرط او ما قايماش بالخدمة ديالها.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3