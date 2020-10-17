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الرئيسية | صوت وصورة | ازدحام في العاصمة الاقتصادية

ازدحام في العاصمة الاقتصادية

السبت 17 أكتوبر 2020 - 22:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من الدارالبيضاء السبت 17 أكتوبر 2020 - 23:02
الدار البيضاء تنتظرها شهور صعبة. ليس بسبب كورونا لكن لا قدر الله هذا العام كذلك سنة جفاف. ستعرف العاصمة الاقتصادية هجرة كبيرة من باقي المدن والبوادي كما حصل في سنوات الثمانينات..
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2 - عبدالحق ا السبت 17 أكتوبر 2020 - 23:22
صورة للتباعد الحقيقي الذي سيدهب عنا الجاءحة لا محالة هذا هو حالنا نحن المغاربة نستخف بكل التعليمات و النواهي التي فيها صالحنا و ما الت اليه الحالة الوباءية الا تحصيل حاصل لعقليتنا المتعنة و المتحجرة احيانا و التي لا تفهم مىلها الا عندما يصيبها البلاء و تلك قصة اخري مع البحت عن التحاليل والادوية و جر المخالطين الابرياء احيانا الى رداهات المستشفيات.
فهلا استفاق شعبنا و معها الجهات المسؤولة و تصدووا لكل السلوكات المتهورة و ان اقتضي الحال فرض صحي كامل يومي السبت و الاحد للحد و لو نسبيا من نسبة العدوى.
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