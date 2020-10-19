24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  2. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

  3. شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين (5.00)

  4. المغرب في حرب أكتوبر (5.00)

  5. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | اختفاء طفل يستنفر السلطات

اختفاء طفل يستنفر السلطات

الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - لطفك يا ربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:04
الله يرد الطفل لأم ديالو اللي غتكون منهارة نفسيا وجسديا الله يحفظ ولداتنا حميعا وشكرا للسلطات اللي قايمة بالواجب ديالها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - Ahmed الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:08
لا الاه الا الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله اهدي ما اخلق الله الطف الله استر، هادوا اللي كايديروا هادشي ماشي منا، الله ابعد علينا البلا، امين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - ندى الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:21
نتمنى ان يكون بخير ويعود سالما .يجب البحث في كل مكان ممكن حتى في مغارات الجبال ومغارات البحر والمغارة الحمراء..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - ذئاب على هيئة انسان الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:22
الذكور يشكلون تهديد للمجتمع وهما اقرب للحيوان الى الانسان ذئاب على هيئة بشر يسرقون ويقتلون يغتصبون كل المصائب الموجودة بالمجتمع سببها الذكور المتوحشة الكثير منهم يستحق القضاء عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
5 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:24
يجب استجواب كل أصحاب البحث عن الكنوز المتواجدين بالمنطقة وما حولها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - مسلم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:26
أولا نرجو من الله أن يعود الطفل لأبويه سالما. ثانيا إن حدث له مثلما حدث للطفل عدنان فإن القضاء والجمعيات اللاحقوقية تتحمل نصيبا من المسؤولية لدفاعها عن المجرمين بإلغاء عقوبة الإعدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - الاسماعيلي الدواز الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:37
كل مرة نسع طفلا أو طفلة فقد أو ...
أين أبويه؟؟؟
من أنجب شيئا يجب أن يرعاه
واذا كان عاجزا فليأخذ حبوب منع الحمل المجانية من المستوصف وليعف الناس من شكواه...
القائد+المخازنية+ الدرك بكلابهم
لأجل ماذا؟؟؟
لأن أبوين يتركان ابنا لهم {كيسرح في الدوار} وفي الأخير يشتكون
أتركوا القائد
والدرك
راه مصالح المواطنين في تلك الادارات هي التي تضيع
ومن أنجب بعلوكا وعجز عن رعايته
يرجعه الى صلبه أحسن
...
والله سئمت من حوادث الأطفال
أنا أسكن مدينة جهنمية
أولادي حدهوم عشهم
ما كاينة الزنقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
8 - Trois fois rien,,, ,,, الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:50
السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجيران الكل يبحت الكل يبحت على الطفل المفقود نتمنى ان يرجعوه لأمه،ولكن إن ضهر المجرم ووجدوه
ستكون عقوبته السجن حتى وإن قتله وأغتصبه
العقوبات المخففة هي سبب البلية الله غالب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - مغربية وافتخر الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:55
لماذا هاته الاختفاءات تقتصر فقط على الأطفال ؟لماذا ارتفعت وثيرة الاختفاءات الى نسب قياسية في الوقت الذي يعيش فيه المغرب حذر ويقظة أمنية وكثرة السدود الإدارية والسدود القضائية ؟!. فالأولى ان تنخفض معدلات الجرائم ومعدلات الاختطافات ومعدلات السرقات، لكن كل ماذكرت عرف هبوطا ملموسا في النسبة المئوية الا الاختطافات التي شكلت الهاجس الأكبر للمغاربة وبالخصوص ان الضحايا من الأطفال والفئة الهشة...هل هناك تفسير اخر منطقي ؟!! أليس من حق المغاربة معرفة أسباب وملابسات هذه الجرائم؟؟؟ لماذا هذا التقصير من طرف الإعلام الرسمي الممول من طرف المغاربة ومنهم الضحايا؟؟؟ لماذا هاته اللامبالاة وهامشية النقاشات ؟؟؟ هل هو استخفاف بارواح المغاربة وفلذات كبدهم؟ ام ان في الموضوع إنّ؟ نريد نحن كمغاربة معرفة ما تخفيه " إنّ"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.