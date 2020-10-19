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كُتّاب وآراء
اختفاء طفل يستنفر السلطات
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - لطفك يا ربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:04
الله يرد الطفل لأم ديالو اللي غتكون منهارة نفسيا وجسديا الله يحفظ ولداتنا حميعا وشكرا للسلطات اللي قايمة بالواجب ديالها
2 - Ahmed الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:08
لا الاه الا الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله اهدي ما اخلق الله الطف الله استر، هادوا اللي كايديروا هادشي ماشي منا، الله ابعد علينا البلا، امين يارب العالمين.
3 - ندى الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:21
نتمنى ان يكون بخير ويعود سالما .يجب البحث في كل مكان ممكن حتى في مغارات الجبال ومغارات البحر والمغارة الحمراء..
4 - ذئاب على هيئة انسان الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:22
الذكور يشكلون تهديد للمجتمع وهما اقرب للحيوان الى الانسان ذئاب على هيئة بشر يسرقون ويقتلون يغتصبون كل المصائب الموجودة بالمجتمع سببها الذكور المتوحشة الكثير منهم يستحق القضاء عليه.
5 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:24
يجب استجواب كل أصحاب البحث عن الكنوز المتواجدين بالمنطقة وما حولها...
6 - مسلم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:26
أولا نرجو من الله أن يعود الطفل لأبويه سالما. ثانيا إن حدث له مثلما حدث للطفل عدنان فإن القضاء والجمعيات اللاحقوقية تتحمل نصيبا من المسؤولية لدفاعها عن المجرمين بإلغاء عقوبة الإعدام
7 - الاسماعيلي الدواز الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:37
كل مرة نسع طفلا أو طفلة فقد أو ...
أين أبويه؟؟؟
من أنجب شيئا يجب أن يرعاه
واذا كان عاجزا فليأخذ حبوب منع الحمل المجانية من المستوصف وليعف الناس من شكواه...
القائد+المخازنية+ الدرك بكلابهم
لأجل ماذا؟؟؟
لأن أبوين يتركان ابنا لهم {كيسرح في الدوار} وفي الأخير يشتكون
أتركوا القائد
والدرك
راه مصالح المواطنين في تلك الادارات هي التي تضيع
ومن أنجب بعلوكا وعجز عن رعايته
يرجعه الى صلبه أحسن
...
والله سئمت من حوادث الأطفال
أنا أسكن مدينة جهنمية
أولادي حدهوم عشهم
ما كاينة الزنقة
أين أبويه؟؟؟
من أنجب شيئا يجب أن يرعاه
واذا كان عاجزا فليأخذ حبوب منع الحمل المجانية من المستوصف وليعف الناس من شكواه...
القائد+المخازنية+ الدرك بكلابهم
لأجل ماذا؟؟؟
لأن أبوين يتركان ابنا لهم {كيسرح في الدوار} وفي الأخير يشتكون
أتركوا القائد
والدرك
راه مصالح المواطنين في تلك الادارات هي التي تضيع
ومن أنجب بعلوكا وعجز عن رعايته
يرجعه الى صلبه أحسن
...
والله سئمت من حوادث الأطفال
أنا أسكن مدينة جهنمية
أولادي حدهوم عشهم
ما كاينة الزنقة
8 - Trois fois rien,,, ,,, الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:50
السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجيران الكل يبحت الكل يبحت على الطفل المفقود نتمنى ان يرجعوه لأمه،ولكن إن ضهر المجرم ووجدوه
ستكون عقوبته السجن حتى وإن قتله وأغتصبه
العقوبات المخففة هي سبب البلية الله غالب.
ستكون عقوبته السجن حتى وإن قتله وأغتصبه
العقوبات المخففة هي سبب البلية الله غالب.
9 - مغربية وافتخر الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:55
لماذا هاته الاختفاءات تقتصر فقط على الأطفال ؟لماذا ارتفعت وثيرة الاختفاءات الى نسب قياسية في الوقت الذي يعيش فيه المغرب حذر ويقظة أمنية وكثرة السدود الإدارية والسدود القضائية ؟!. فالأولى ان تنخفض معدلات الجرائم ومعدلات الاختطافات ومعدلات السرقات، لكن كل ماذكرت عرف هبوطا ملموسا في النسبة المئوية الا الاختطافات التي شكلت الهاجس الأكبر للمغاربة وبالخصوص ان الضحايا من الأطفال والفئة الهشة...هل هناك تفسير اخر منطقي ؟!! أليس من حق المغاربة معرفة أسباب وملابسات هذه الجرائم؟؟؟ لماذا هذا التقصير من طرف الإعلام الرسمي الممول من طرف المغاربة ومنهم الضحايا؟؟؟ لماذا هاته اللامبالاة وهامشية النقاشات ؟؟؟ هل هو استخفاف بارواح المغاربة وفلذات كبدهم؟ ام ان في الموضوع إنّ؟ نريد نحن كمغاربة معرفة ما تخفيه " إنّ"
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