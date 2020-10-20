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الرئيسية | صوت وصورة | حملة نردو البال لولادنا

حملة نردو البال لولادنا

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 00:42

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1 - mohasimo الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 02:00
حملة نردو البال لولادنا يجب إدماجها مع الدعوة إلى إدخال عقوبة الإعدام في الدستور المغربي لكل من قتل طفلا بريئا, عقوبة الإعدام قرار الله ليس قرار البشر هذا إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر عدا ذلك فإننا منافقون, كيف لهؤلاء الذين يسعون لإلغاء عقوبة الإعدام وفصل الدين عن السياسة كيف يذهبون إلى المساجد ليصلوا؟ قمة النفاق, لمذا نعبدوا الله وفي نفس الوقت نلغي قوانينه التي سنها لنا في القران الكريم الحكيم, هل نحن نخاف الله أو نخاف شيئا آخر؟, إن كنا نخاف شيئا آخر فلا داعي للذهاب إلى المساجد لأننا سنكونوا منافقين, كاينة ولا ما كايناش؟.
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