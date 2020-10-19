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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | وفاة عاملين نواحي فاس

وفاة عاملين نواحي فاس

الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عروبة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:12
لقد مات هؤلاء الشهداء حين وقع عليهم الهدم وتسرب الماء وهؤلاء وقع لهم صنفين في الحادثة الفرق ثم وقوع الهدم عليهم وكما جاء في الحديث أنهم خمسة أصناف وهم - عنْ أبي هُرَيْرةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ
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2 - عاب الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:26
تا حاجا ممزيانا فهاد الارض لا ليحداك مع الشريكا لا ليگاعد فالدار كولشي مقود وكورونا من جيهت اخرى واجي تشوف الزين ولا العكر على الخنونة
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