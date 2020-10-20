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الرئيسية | صوت وصورة | مصرع محام بسبب شمعة

مصرع محام بسبب شمعة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:29

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1 - Nbv الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:43
رحمه الله تعالى وغفر له. لو عولج لكان له شان في المحامات والفكر. ضحية اخرى من ضحايا الاعوجاج...منذ ولادته.
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