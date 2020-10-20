24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد الإله شاطر .. مستثمر يطلق "البزنس" من بلجيكا إلى بقية العالم (5.00)

  2. فتح حديقة ماجوريل (5.00)

  3. التعليم الأولي يستقبل آلاف الأطفال بالفقيه بنصالح (5.00)

  4. عودة الحياة إلى مرزوكة (5.00)

  5. ضريبة التضامن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الوداد يغادر إلى مصر

الوداد يغادر إلى مصر

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ملاحظ الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:16
لماذا غادر الوداد إلى مصر؟ ألم تحسم النتيجة في المغرب بعد؟ ام أن للوداد رأي آخر؟ في نظري قضي الأمر بالنسبة للوداد والرجاء وقدمنا في وقتها العزاء لهما ونسينا النتيجة والكرة معها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - راجي الله الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:58
صراحة كرجاوي عشت هذا الاسبوع الحسرة والحزن على حال الفريقين المغربين..لماذا هذه النكسة المفاجئة وأمام الفرق المصرية التي تتقن الخبت الكروي..في اعتقادي السبب هو كترة مباريات البطولة الهاوية وتضارب المصالح الفارغة بين الفرق ..وهذا يخطف هذا اللاعب ..وهذا حاضي هذا...اليوم لاأمل لنا في مقابلتي العودة بالنسبة للفريقين الجريحين..هناك في مصر ستجدون خبتا آخر ومكرا آخر ..ولكن يجب أخد الدرس من هذه الصفعة المزدوجة ..وان التناحر والتطاحن بين الجامعة وبين مكونات جميع الاندية لايؤدي الا الى نتائج سلبية...جامعة لقجع هي من ساهمت في هذه الكارتة الكروية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.