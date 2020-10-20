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كُتّاب وآراء
الوداد يغادر إلى مصر
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ملاحظ الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:16
لماذا غادر الوداد إلى مصر؟ ألم تحسم النتيجة في المغرب بعد؟ ام أن للوداد رأي آخر؟ في نظري قضي الأمر بالنسبة للوداد والرجاء وقدمنا في وقتها العزاء لهما ونسينا النتيجة والكرة معها.
2 - راجي الله الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:58
صراحة كرجاوي عشت هذا الاسبوع الحسرة والحزن على حال الفريقين المغربين..لماذا هذه النكسة المفاجئة وأمام الفرق المصرية التي تتقن الخبت الكروي..في اعتقادي السبب هو كترة مباريات البطولة الهاوية وتضارب المصالح الفارغة بين الفرق ..وهذا يخطف هذا اللاعب ..وهذا حاضي هذا...اليوم لاأمل لنا في مقابلتي العودة بالنسبة للفريقين الجريحين..هناك في مصر ستجدون خبتا آخر ومكرا آخر ..ولكن يجب أخد الدرس من هذه الصفعة المزدوجة ..وان التناحر والتطاحن بين الجامعة وبين مكونات جميع الاندية لايؤدي الا الى نتائج سلبية...جامعة لقجع هي من ساهمت في هذه الكارتة الكروية..
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